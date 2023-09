Přichází období očkování proti chřipce i koronaviru. Pacienti o něj ale zájem nemají, tvrdí lékaři

K praktickým lékařům už se dostávají od dodavatelů objednané vakcíny proti chřipce. Očkovat se na podzim chystají také aktualizovanou vakcínou proti koronaviru. A nově můžou využít i vakcínu proti takzvaným RS virům určenou pro lidi nad 60 let. Praha 12:31 3. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování proti koronaviru je bezplatné (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

V České republice onemocní chřipkou každoročně statisíce lidí. Zájem o očkování je podle oslovených praktických lékařů dlouhodobě stejný a ani letos neočekávají nějaký velký nárůst. Podle předsedy České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka se proočkovanost proti chřipce pohybuje kolem šesti až sedmi procent celkové populace a to je velmi malé číslo.

„U chřipky bohužel u nás zůstává jedna z nejmenších proočkovaností a nejmenší zájem o vakcíny v celé Evropě,“ říká Chlíbek. Zájem o očkování proti chřipce mají podle praktických lékařů především starší lidé nad 65 let, kterým očkování hradí zdravotní pojištění.

Podle dat VZP se ale přidávají i další. Za minulý rok si o příspěvek zažádalo asi 20 tisíc lidí. Z jejich fondu prevence lze na očkování proti chřipce získat 200 korun.

Loni vyšla dávka vakcíny proti chřipce pro samoplátce u praktického lékaře na zhruba 650 korun a letos by to mělo být podobné. Podle místopředsedy Sdružení praktických lékařů Michala Bábíčka začíná očkování obvykle ve druhé polovině září.

Vakcína proti RS virům

Na trhu je nově také vakcína proti RS virům, které způsobují nejčastěji respirační onemocnění. Podle praktických lékařů je zatím zájem ze strany pacientů malý. Také kvůli tomu ji nechtějí objednávat dopředu, ale počkají na konkrétní požadavky.

„Zatím máme asi jednoho pacienta, který se o očkování přihlásil, takže budeme pravděpodobně objednávat vždy jednu vakcínu, když o ní někdo bude mít zájem,“ vysvětluje předseda spolku mladých praktiků Vojtěch Mucha.

Vakcína proti RS virům vyjde na zhruba pět tisíc korun. VZP bude od září dávat na vakcínu příspěvek dva tisíce korun. U dalších pojišťoven lze získat peníze na očkování z fondů prevence. Nejčastěji jde o tisíc korun.

Očkování proti koronaviru

Očkování proti koronaviru je bezplatné. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje aplikaci očkovací látky společně s tou proti chřipce. Na podzim má navíc do České republiky dorazit nová vakcína, která má cílit na nové mutace koronaviru.

Podle epidemiologa Romana Prymuly by se měli očkovat především starší lidé nebo rizikoví pacienti. „Očkovat by se měli hlavně lidé, kteří mají chronické respirační nebo kardiovaskulární onemocnění,“ dodává Prymula.

Podle Muchy se nicméně koronavirus přestal vnímat jako závažná nemoc a to se odráží i na klesajícím zájmu o vakcínu. Místopředseda sdružení praktických lékařů Michal Bábíček tvrdí, že je to i kvůli množství dezinformací, kterými jsou koronavirové vakcíny opředené. Současně ale dodává, že cílem už není naočkovat většinu populace ale hlavně ty nejzranitelnější pacienty.

Ministerstvo zdravotnictví šíření covidu-19 monitoruje a sleduje i to, jak je nakažlivý v Austrálii, kde je teď zima. I díky tamnímu vývoji ministerstvo nepředpokládá, že by se měla opakovat situace z předchozích let.

„Vidíme tak možné projevy respiračních onemocnění dříve, než dorazí k nám. V cizině má covid sice vysokou nakažlivost ale už nemá vysokou závažnost v populaci,“ tvrdí náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti).

Ministerstvo chce také na podzim více apelovat na dodržování hygieny, jako je mytí rukou, a podle Pavlovice může nastat i situace, kdy se vrátí roušky do zdravotnických zařízení.

V současnosti neplatí žádné restrikce vůči nakaženým koronavirem ani povinná karanténa ani izolace. Prymula ale doporučuje, aby člověk zůstat doma, pokud má respirační obtíže, a zabránil tak dalšímu šíření nemoci.