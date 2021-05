Mezi kraji dál panují nerovnosti v počtu vakcín. Podle koordinátorů už je ale rozdělování spravedlivé

Praha od začátku očkování dostává nejvíc vakcín proti covidu-19 – zhruba 430 dávek na tisíc obyvatel. Ukazují to data ministerstva zdravotnictví k začátku května. Přitom například Středočeský kraj jich dostává necelých 290, což je nejmíň v Česku. Rozdělování vakcín se podle resortu řídí počtem obyvatel. Rozhodující bylo v prvních měsících množství těch nad 65 let. V praxi to tak ale vždy nefungovalo a rozdíly jsou zřetelné dodnes. Praha 12:00 11. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvíc v přepočtu na tisíc obyvatel očkují lékaři kromě Prahy třeba v Královéhradeckém kraji. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Lékaři v Praze naočkovali vůbec nejvíc lidí v Česku, a to i v přepočtu na tisíc obyvatel. Je to tím, že do hlavního města dojíždějí také lidé z jiných regionů.

„Je to dáno vysokým počtem obyvatel Středočeského kraje, kdy se téměř 30 procent z nich očkuje v Praze. Pak jsou to obyvatelé Libereckého nebo Ústeckého kraje – je to dáno tím, že tu pracují, a tak se tu nechají naočkovat,“ vysvětluje Radiožurnálu pražský koordinátor očkování Martin Ježek.

To je podle ministra zdravotnictví za ANO Petra Arenbergera důvod, proč hlavní město dostává výrazně větší množství dávek v přepočtu na obyvatele.

„Je pravda, že v některých regionech se to musí modifikovat, protože do Prahy jezdí spousta lidí za zdravotnictvím. Na druhou stranu, pokud si přepočtete počet naočkovaných v Praze dle místa bydliště, tak Praha je na tom z celé České republiky nejhůř,“ podotýká.

Do hlavního města posílalo ministerstvo nejvíc vakcín hlavně v prvních měsících roku. „Vakcíny do krajů nerozdělovalo podle klíče, podle množství obyvatel, ale nerovnoměrně. Strašně moc vakcín dostala Praha neúměrně počtu obyvatel, ale Karlovarský kraj nebo Ústecký kraj dostaly strašně málo,“ říká spolupracovník Středočeského kraje Michal Bláha z projektu Hlídač státu.

S tím, že start očkování v některých krajích poznamenalo nerovnoměrné rozdělování vakcín, souhlasí i zlínský koordinátor Jiří Lučan. „Nejenom že se to nedorovnalo, ale že se to nesrovnalo. Na začátku byla nespravedlnost a musela pokračovat i na přeočkování druhých dávek, protože by na to (kraje) neměly, takže se po třech týdnech ty dávky stahovaly z jiných krajů.“

Kvůli tomu přišel o vakcíny třeba Ústecký kraj, vzpomíná krajský koordinátor očkování Petr Severa. „Bylo to tím, že dodávky očkovacích látek v lednu a únoru byly nižší než na podíl obyvatel, protože část dodávek do Ústeckého kraje putovala do Plzně, Prahy a Liberce,“ vysvětluje.

Nejvíc v přepočtu na tisíc obyvatel očkují lékaři kromě Prahy třeba v Královéhradeckém kraji. Sousední Liberecký a Pardubický jsou přitom na chvostu.

I na Pardubicku se podle tamního koordinátora Pavla Čecha na situaci podepsal start očkování. „Asi sedm procent obyvatel Pardubického kraje využívá k očkování místa v Královéhradeckém kraji. Přisuzujeme to tomu, že fakultní nemocnice byly první, co obdržely vakcíny. Mohlo to v lidech vyvolat naději, že tam, kde je fakultní nemocnice, tak to půjde rychleji a bude to komfortnější.“

Naráží tak na fakt, že zatímco Královéhradecký kraj má fakultní nemocnici, Pardubický ani Liberecký ne.

O tom, jak dodávky vakcín v prvních měsících ovlivňují průběh očkování i v současnosti, svědčí situace v Karlovarském kraji. Ten se pohybuje na předních příčkách ve statistikách počtu očkovaných lidí podle místa bydliště i podle místa podání.

V březnu dostal mimořádnou dodávku 15 tisíc vakcín, jak připomíná Arenberger: „Pokud by se neotevřela další závora, tak by neměli koho očkovat, čili tam je naopak očkování rychlejší než jinde. Je to dáno i tím, že tam byl dar látek ze zahraničí, který to očkování urychlil.“

Oslovení krajští koordinátoři se shodují na tom, že teď už je rozdělování vakcín do krajů spravedlivé a řídí se podle počtu obyvatel. Problém je ale podle nich v nedostatečném množství očkovacích látek. Většina krajů tak teď využívá asi polovinu očkovací kapacity.