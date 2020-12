Ředitel nemocnice Motol: Jeden člověk stráví na očkování 45 minut. Druhá dávka přijde za tři týdny

Ve vybraných pražských a brněnských nemocnicích začalo očkování proti koronaviru. Zatím je k dispozici téměř 10 000 dávek, které dl Česka dorazily v sobotu. „Vybrali jsme lidi z různých pracovišť. Vakcíny dostanou i v léčebnách dlouhodobě nemocných,” řekl Radiožurnálu k průběhu vakcinace šéf Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík. V jím vedené nemocnici dostal jako první očkování přední český chirurg, profesor Pavel Pafko. Rozhovor Praha 11:23 27. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloslav Ludvík | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kolik vakcín je u vás v nemocnici připraveno?

Máme necelé dva tisíce vakcín.

A připravených lidí je kolik?

Denně se tu bude očkovat mezi třemi sty a pěti sty lidmi.

Jak bude očkování postupovat?

Vypadá to, že denně budeme očkovat kolem 500 lidí, ale budeme to muset rozdělit. Musíme mít pak čas na druhé dávky, takže to bude 250 v prvním kole a 250 ve druhém.

A druhé kolo od toho prvního dělí kolik dní?

Jednadvacet až osmadvacet. Záleží na lékaři, ale v podstatě po třech týdnech člověk dostane druhou dávku.

První vakcíny pro seniory

V první fázi by měli být očkovaní zdravotníci, následně hospitalizovaní senioři. Kdy odhadujete, že na seniory dojde?

Už teď, protože část těch vakcín použijeme pro LDN (léčebnu dlouhodobě nemocných - pozn. red.).

Jaký registrujete o očkování zájem? Máte třeba nějaký pořadník?

Ne, vytipovali jsme lidi. Očkování je dobré nastavit tak, aby vám dělalo určité zdi uvnitř nemocnice, aby se případně virus nešířil. Tudíž se vždy vyberou lidé z nějakého pracoviště a ti se naočkují, aby odolnost byla vyšší.

Navíc v Motole koronavirem prošlo skoro 1100 lidí. A když je přičteme k 1500 očkovaným, tak už to dá zhruba 40 procent zaměstnanců, což už by mohlo hrát roli.

Jak si to můžeme představit v praxi? Člověk přijde, dostane vakcínu a jde?

Ne. Přijde a pak s ním lékař musí probrat jeho anamnézu, abychom zjistili, jestli byl alergický nebo neměl jiné problémy. Tahle „papírová“ část bude poměrně dlouhá - bude trvat možná pět až deset minut. Pak v řádu desítek sekund obdrží vakcínu.

A následně musí dalších patnáct až třicet minut čekat před ambulancí nebo ordinací, jestli nedostane alergii nebo jinou reakci. Odhaduju, že jeden člověk stráví na očkování zhruba 45 minut.