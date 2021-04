Očkování zrychlí. Ministerstvo odhaduje, že v květnu získá přes 2,3 milionu vakcín

Do Česka může v květnu dorazit zatím nejvíc vakcín od začátku očkování – více než 2,3 milionu. Počítá s tím odhad ministerstva zdravotnictví, který mají Radiožurnál a iROZHLAS.cz k dispozici. Resort chce, aby se o vakcíny každý týden hlásila nová skupina obyvatel. Premiér doufá, že do konce srpna se podaří naočkovat všechny zájemce. Praha 10:30 26. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko dosud získalo přes tři miliony vakcín, lékaři vyočkovali přes 2 800 000 z nich. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Konsorcium firem Pfizer a BioNTech by mělo v květnu do Česka poslat 1 728 090 vakcín, každý týden zhruba 400 tisíc dávek. Počty balení by se měly postupně navyšovat. Moderna dodá podle odhadů ministerstva zdravotnictví 283 200 dávek, AstraZeneca 300 tisíc.

Kolik dávek dorazí od firmy Johnson & Johnson, není zatím jasné. Původní harmonogram ministerstva zdravotnictví z prosince počítal pro květen se 185 tisíci dávkami. V takovém případě by Česko mělo na příští měsíc bezmála 2,5 milionu vakcín.

Ve všední dny by tak skutečně bylo možné očkovat 100 tisíc lidí denně. Premiér Andrej Babiš (ANO) chtěl, aby lékaři touto rychlostí podávali vakcíny už po Velikonocích.

Česko dosud získalo více než tři miliony vakcín, lékaři vyočkovali přes 2 800 000 z nich. Plně naočkovaných lidí je už skoro milion.

Očkovacích látek má Česko přesně tolik, s kolika před zahájením vakcinace počítalo. Zatím ale vázla organizace i distribuce. Všichni čeští sousedé navíc očkují rychleji. Premiér Babiš očekává, že všichni zájemci o očkování by mohli být naočkováni do konce srpna.

Další skupina k očkování

Už od středy by se o vakcíny mohli hlásit lidé starší 55 let. Na pondělním jednání Rady vlády pro zdravotní rizika to chtěl navrhnout premiér Babiš. Znamenalo by to, že o vakcíny se bude moct přihlásit dalších 650 tisíc obyvatel. Více než 100 tisíc z nich už přitom bylo aspoň jednou dávkou naočkováno. Šlo o zdravotníky, učitele nebo třeba pracovníky kritické infrastruktury.

Teprve v pátek přitom spustilo ministerstvo zdravotnictví registrace k očkování pro lidi starší 60 let. Podle víkendových informací šéfa resortu Petra Arenbergera (za ANO) se o vakcíny přihlásilo už přes 100 tisíc z nich. Skoro 30 tisíc lidí starších 60 let už navíc má i termín očkování.

Ministr Arenberger dříve řekl, že pokud to dodávky vakcín dovolí, bude jeho resort otevírat v příštích týdnech registrace k očkování novým skupinám obyvatel pravidelně. Vždy o pět let mladším zájemcům. Příští týden by se mohli dočkat padesátníci, za dva týdny lidé starší 45 let. V každé z těchto skupin už byly desítky tisíc lidí naočkovány v rámci jiných prioritních kategorií.

„Předpokládáme, že do konce června bychom měli očkovat skupinu 40+. Přes prázdniny, podle toho, jaký bude zájem, už otevřeme (registrace) bez omezení věku,“ uvedl Arenberger. Záležet prý bude hlavně na dodávkách očkovacích látek.

Na vakcíny mezitím nadále čekají nejrizikovější skupiny obyvatel – přes 60 tisíc lidí starších 80 let, a dokonce přes 180 tisíc lidí starších 70 let. Desítky tisíc z nich jsou přihlášeny u praktických lékařů, k nimž zatím vakcíny směřovaly jen v malém množství.