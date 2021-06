Na Pardubicku očkovali soukromníci tisíce lidí bez povolení. Chybějící smlouvy Netolického zaskočily

Některá vakcinační centra na Pardubicku očkovala proti koronaviru bez potřebných povolení. Během měsíce stihla podat tisíce vakcín. Zelenou jim dal krajský koordinátor, ačkoli soukromí provozovatelé nebyli hlášeni u zdravotní pojišťovny. Správně by tak neměla tato místa na vakcíny vůbec dosáhnout. Počet očkovacích zařízení se navíc už od dubna nerozšiřuje, přesto firmy nakonec minulý týden dostaly výjimku, zjistil Radiožurnál a iROZHLAS.cz. Původní zpráva Pardubice 5:00 8. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vstup do očkovacího centra společnosti Livian v Pardubicích | Foto: Vít Kubant | Zdroj: archiv iROZHLAS.cz

Všem na očích, přesto schovaná. Covidová očkovací stanice společnosti Livian se sice nachází v centru Pardubic, najít ji v členité budově polikliniky Kolf ale dá chvíli zabrat. Ukazatele vás navedou nejdříve na schodiště, pak pokračujete nekonečně dlouhou a ponurou chodbou až do malé čekárny s výhledem do vnitrobloku.

„Na kolikátou jste objednané?“ ptá se sestřička dvojice žen. Když vyšla z ordinace, nově příchozí se zvedly jako na povel. Toho času tam čekalo na vakcinaci asi pět zájemců. Přestože prostor centra působí stísněně, zvládne naočkovat podle dat vládních statistiků přes 150 lidí denně.

První dávku ve vakcinačním centru v Pardubicích podali 4. května. Od té doby tam naočkovali přes 2800 lidí. Má to ale háček: ještě minulý týden k tomu společnost Livian neměla všechna potřebná oprávnění. Pardubická stanice totiž nebyla hlášená u Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Podobně na tom bylo také očkovací místo v České Třebové, které provozuje společnost Renturi. S vakcinací tam podle dat na webu ministerstva zdravotnictví začali 5. května. A také bez registrace u pojišťovny, jak dokládá mimo jiné korespondence, kterou má Radiožurnál a iROZHLAS.cz k dispozici. Dosud stihli vyočkovat přes 2400 dávek.

„Posílám vám očkovací strategii Pardubického kraje, na základě které kraj zřizuje očkovací místa a který by měla sloužit jako podklad pro udělení výjimky pro zasmluvnění našich očkovacích center v České Třebové, připravovaných v Lanškrouně a Svitavách,“ žádal v e-mailu pojišťovnu zástupce firmy Jozef Bugáň 19. května.

Bez povolení

Zdravotnické zařízení, které chce očkovat, musí nejdříve získat povolení od krajského úřadu. Dále je potřeba doložit, že má na vakcinaci dostatek personálu, a také splnit podmínky na minimální provozní dobu. Tedy provádět vakcinaci 12 hodin denně 7 dní v týdnu či 8 hodin denně 5 dní v týdnu.

Poté se provozovatel nahlásí u Všeobecné zdravotní pojišťovny, která mu přidělí potřebné identifikátory, jak redakcím popsal mluvčí Vlastimil Sršeň. A to „pro potřeby vykazování výkonů očkování a jejich úhrady“. Za jednu vakcinaci totiž provozovatel obdrží od pojišťovny finanční částku ve výši 267,52 koruny.

„V této úhradě jsou zahrnuty veškeré činnosti spojené s realizací očkování, a to včetně administrativy, to znamená zadání údajů do Informačního systému infekčních nemocí a vystavení certifikátu o provedeném očkování,“ přiblížil Sršeň. Pro některé soukromníky tak může být vakcinace také výhodný byznys.

A když si zdravotnická zařízení neopatří všechna zmíněná povolení? „Očkovací místo nemůžou provozovat. Nedostanou pak očkovací látky. Je k tomu jasný metodický pokyn, co mají dělat,“ upozornil šéf Chytré karantény Petr Šnajdárek s tím, že se stanovila pravidla, která by měli všichni dodržovat.

Přesto společnosti Livian a Renturi už měsíc očkují. Jak se tedy k vakcínám dostaly? Zelenou jim dal podle hejtmana Martina Netolického (ČSSD) přímo kraj. „Chtěli jsme mít očkovací místa ve všech obcích s rozšířenou působností,“ zdůvodnil. Například v České Třebové ale nebyl dostatek lékařů, a tak kraj o zaštítění očkování požádal firmu Renturi.

Že by některé firmy očkovaly bez smlouvy s pojišťovnou, Netolického překvapilo. „Žil jsem v domnění, že to je v pořádku. Nikomu bychom nepovolili očkovat a navážet látky, kdyby neměl povolení. Oni měli mít potvrzení od VZP začátkem května,“ reagoval s tím, že pokud má firma problém s pojišťovnou, je to její záležitost.

Krajský koordinátor pro Pardubický kraj Pavel Čech uvedl, že povolení k očkování dotyčné firmy měly, byť prý mohlo termínově dojít ke střetu státní a krajské koncepce očkování. On sám ale neví o žádné prodlevě mezi „realizací a úředničinou“. Doklady od pojišťovny nepovažuje za nutné pro zahájení vakcinace, když očkovací místo povolil sám kraj.

Dodatečná výjimka

Menší centra provozovaná soukromníky se přitom zřizovala kvůli urychlení vakcinace a zvýšení její dostupnosti především pro seniory. Nyní ovšem už nová místa vzhledem k vyšší proočkovanosti rizikových skupin nejsou podle Šnajdárka ani potřeba. „Snažíme se o racionalizaci a optimalizaci očkovacích míst, abychom je nerozdrobovali,“ vysvětlil.

K 15. dubnu tak došlo kvůli „potřebě koncentrace a udržování stávajících kapacit očkování a zajištění racionální distribuce očkovacích látek ve všech regionech“ k zastropování množství očkovacích míst, jak se píše v metodickém pokynu VZP. Očkovat by se tak podle Šnajdárka mělo především ve velkých centrech a u praktiků. V současnosti je vakcinačních míst okolo 250.

Zmíněné společnosti ale nakonec dostaly minulý týden výjimku. Všeobecná zdravotní pojišťovna jim tak udělila identifikátory potřebné k očkování. „Firmy Livian a Renturi mají přidělena nesmluvní IČZ (identifikační číslo poskytovatele zdravotních služeb – pozn. red.) a IČP (identifikační číslo pracoviště – pozn. red.) pro různá místa poskytování, tedy figurují jako očkovací místa,“ uvedl mluvčí Sršeň.

Poplatek 12 tisíc

Dokumenty navíc VZP podle pardubického hejtmana Netolického vydala se zpětnou platností. Firmy tak nepřijdou o statisíce korun z aplikovaných očkování.

Další vakcíny pak mohou dotyčné společnosti začít očkovat v nově povolených centrech, například v Lanškrouně. Firma Renturi pak chtěla na Pardubicku očkovat i ve Svitavách, tam ale povolení nedostala. „Ve Svitavách máme nemocnici. Tam jsem do toho vstoupil. Řekl jsem, že tam, kde máme nemocnici, nebudeme využívat externích služeb,“ vysvětlil Netolický.

On ani krajský koordinátor Čech pak vůbec nevěděli o nabídce společnosti Livian, kterou firma zaslala na Městský úřad ve Vysokém Mýtě. Tamějším radním nabídla komerční očkování zaměstnanců společností za administrativní poplatek 12 tisíc korun. „Překvapilo nás to. Město to odmítlo,“ reagovala mluvčí úřadu Marie Lněničková.

Vyjádření k celé věci přislíbili také zástupci firem Livian a Renturi. Do uzávěrky textu ale odpovědi na dotazy nezaslali.