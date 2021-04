Od pátku se mohou registrovat k očkování starší 60 let. Hranice by se mohla posunout co týden

V pátek 23. dubna se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) otevře registrace k očkování proti covidu-19 pro lidi ve věku 60 až 65 let. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) uvedl, že předpokládá, že by se mohla další věková skupina po pěti letech otevírat vždy po týdnu. Řekli to v pondělí večer na tiskové konferenci po jednání vlády.

