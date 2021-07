‚Přišli jsme si pro svačinu a u toho nás píchnou.‘ Praha očkuje lidi bez přístřeší

„Čekáme tu už dvě hodiny. O očkování jsme měli dlouho zájem, protože ovšem nejsme pojištění, museli jsme počkat. Zvěsti o tom, že bychom se mohli nechat očkovat, tu kolovaly již před dvěma měsíci. Dneska jsme přišli brzy, aby se na nás dostalo,“ svěřuje se pro iROZHLAS.cz dvaapadesátiletý Jan. Pro vakcínu si přišel v doprovodu svého ovčáka.

Pilotní program terénního očkování lidí bez domova odstartovala Armáda spásy 13. července pod Libeňským mostem. Tři dny poté se ve Vrchlického sadech přidala organizace Drop In a od tohoto úterý rozjela vakcinaci pod silničním mostem vedle hlavního nádraží společnost Naděje.

Pražští radní chtějí zvýšit proočkovanost všech skupin obyvatel. Zavedením možnosti nízkoprahového mobilního očkování se nyní zaměřují na skupiny zranitelné a vyloučené.

„Na území hlavního města je stále řada lidí, kteří propadli všemi záchytnými sítěmi a nemají přístup k očkování. Jsem ráda, že ministerstvo zdravotnictví nakonec souhlasilo s tím, že očkování lidí bez přístřeší pomůže chránit jejich křehké zdraví a současně přispěje k celkově vyšší proočkovanosti obyvatel Prahy,” uvedla Milena Johnová, pražská radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví.

Již v červnu bylo spuštěné očkování skupin ubytovaných v humanitárních zařízeních zajišťovaných městem. Nyní se vakcína dostává k lidem bez přístřeší, kteří přespávají venku, nevyužívají žádnou ze stacionárních služeb a jsou v kontaktu pouze s terénními pracovníky. Právě tito lidé jsou poslední skupinou, která snahám o naočkování doposud unikala. Hlavní město proto požádalo neziskové organizace, aby oslovily svoji cílovou skupinu s nabídkou očkování.

„Řada lidí by normálně nevyužila standardní očkovací místa, ať už z důvodu absence dokladů totožnosti, ten ovšem není potřeba, z důvodu studu, že často nejsou zcela dobře oblíknutí nebo v odpovídajícím hygienickém stavu. Nebo jsou naučení využívat určitý typ sociálních služeb, ke kterým mají důvěru,“ míní Aleš Strnad, vedoucí terénního programu Naděje v Praze.

Přišli jsme pro svačinu

To potvrzuje i příběh přibližně čtyřicetiletého Michala, který se přišel naočkovat do Vrchlického sadů. „Lidé z organizace Sananim a Drop In mi dlouhodobě pomáhali, když jsem se dostával ze závislosti na pervitinu, následně mi pomohli najít i bydlení. Do konce prázdnin jsem plánoval očkování, takhle to pro mne bylo nejjednodušší. Mám k těm lidem důvěru,“ říká Michal.

Zvací letáček k očkování obdrželi od terénních pracovníků organizace Naděje také Lukáš s Michalem, kteří bydlí podle jejich slov tam, kam je vítr zavane. „Přišli jsme si sem předně pro svačinu, no a u toho nás píchnou. Dostali jsme se sem díky letákům - řekli nám, že je dobré se očkovat a taky, že dostaneme něco k jídlu. Lepší se očkovat, než pořád chodit na ty testy,“ shodují se oba muži, zatímco čekají ve frontě na vakcínu pod silničním mostem vedle pražského hlavního nádraží.

Mobilní očkování je proveditelné

Na zájemce o očkování čeká jednorázová vakcína Janssen, praktický lékař, medici a terénní pracovníci, kteří s lidmi bez přístřeší pracují. Úspěšně očkovaní ihned obdrží certifikát, jehož elektronickou verzi terénní pracovníci nahrají do systému. Výdaje za očkování hradí zdravotní pojišťovna, město pak zaplatí vakcínu těm, kteří pojištění nejsou.

„Vyzkoušeli jsme si, že je nízkoprahové očkování proveditelné. Všechno musí být mobilní- vakcíny, technika, připojení na sim kartu. Je skvělé, že to umíme ve spolupráci s praktickým lékařem provést. Někteří lékaři už nám psali, jestli s nimi nechceme něco podniknout. To povědomí, že to jde, může nakopnout i ostatní lékaře v jiných městech, aby navázali spolupráci s neziskovými organizacemi,“ hodnotí projekt Jan Desenský, ředitel pražské pobočky Centra sociálních služeb Karla Larssona Armády spásy.

Více než polovina zvaných

Mobilním týmům se za tři očkovací dny podařilo podat vakcínu bezmála více než sto deseti zájemcům. „Projekt hodnotím velmi úspěšně. Pro vakcínu si k Armádě spásy přišlo 60 % dotázaných, tedy šestadvacet z třiačtyřiceti. To je u skupin lidí bez domova, u kterých může být problém přijít ve správný čas na správné místo, poměrně úspěch. Myslím si, že jejich zájem můžeme i navýšit,“ míní Desenský.

Jeho názor sdílí také oblastní ředitel pražské pobočky organizace Naděje Daniel Svoboda. „Dohromady se nám podařilo naočkovat padesát lidí. Myslím si, že to je dobré číslo, čekali jsme tak pětatřicet. V terénu napříč Prahou jsme oslovili přibližně 380 lidí, účast nám předběžně potvrdilo pětasedmdesát lidí… a přišlo jich padesát. To hodnotím jako velký úspěch,“ říká Svoboda.

Na základě posledních dostupných údajů z roku 2019 se podle výzkumu, který provedl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, pohybuje v pražských ulicích přibližně 2 800 lidí, kteří žijí venku nebo přespávají v nízkoprahových noclehárnách. Celkový počet lidí bez domova v Praze, včetně těch, kteří přespávají v azylových domech, se podle odhadů Daniela Svobody pohybuje mezi 3 500 až 5 000. „Jedná se ale hodně o můj kvalifikovaný odhad,“ dodává.

Vyšší proočkovanost Prahy

Jedním z důvodů, proč je důležité očkovat také sociálně vyloučené a zranitelné skupiny obyvatel, je nutnost budování kolektivní imunity. „Je fajn, že možnost očkování zranitelných skupin obyvatel existuje. Myslím si, že by spousta občanů byla naštvaná, kdyby byla naše cílová skupina nějakým způsobem upřednostňována. S očkováním ovšem nesmíme na nikoho zapomínat,“ řekl vedoucí terénního programu organizace Drop In Martin Kocián.

Po ukončení pilotního programu v Praze by měly začít vznikat mobilní očkovací týmy v sociálně vyloučených lokalitách po celé republice. „Ostrava a Armáda spásy vyjednává v Moravskoslezském kraji, že dostanou vakcíny pro chudé. Armáda spásy by měla očkovat jak lidi bez domova v pobytových zařízeních, tak na ulici a v ordinaci. Mobilní očkovací týmy by se měly vytvářet i v ústeckém kraji,“ uzavírá Desenský.