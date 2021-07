Babiš vybízel k očkování proti covidu v ordinacích praktiků. Na vakcíny tam přitom nikdo nečeká

V ordinacích praktických lékařů teď na vakcíny nikdo nečeká. Radiožurnálu to potvrdil předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka i šéf Chytré karantény Petr Šnajdárek. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš přitom ve svém pořadu na sociálních sítích praktiky opakovaně prosil, aby očkovali zejména starší lidi, kteří u nich na vakcíny čekají. Praha 12:03 31. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V ordinacích praktických lékařů teď na vakcíny nikdo nečeká (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

„Jsou to praktici. Poprosím znovu, aby očkovali svoje přihlášené pacienty,“ uvedl Babiš například 18. července ve svém pořadu a zmínil v osmé minutě, že u praktických lékařů je k očkování stále zaregistrovaných 123 tisíc lidí. V Česku zůstává celkově asi 570 tisíc lidí nad 60 let bez očkování proti koronaviru, vyplývá to z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

V tuto chvíli je počet registrovaných 115 tisíc lidí, ale toto číslo podle předsedy Sdružení praktických lékařů nevypovídá o tom, kolik lidí v ordinacích na vakcíny reálně čeká. Šonka o tom údajně premiéra uvědomil s tím, aby se toto číslo nepoužívalo.

„Zejména tam jsou lidé, kteří už byli naočkováni první dávkou vakcíny Astra Zeneca a čekají na druhou. To bych řekl, že je největší část těch lidí. Potom jsou tam samozřejmě lidé, kteří se původně chtěli očkovat, ale pak si to rozmysleli,“ vysvětluje Šonka.

„Dál tam také mohou být lidé, kteří se tam dostali tak, že někteří lékaři v podstatě vyexportovali své databáze, aby na seznam dostali nějaké pacienty a vůbec se dostali k vakcíně. To znamená, že jsou tam určitě i lidé, kteří se očkovat nechtějí.“

Tyto důvody Radiožurnálu potvrdil také šéf Chytré karantény Šnajdárek s tím, že se seznam už pročišťoval. Například by na něm už neměli být lidé, kteří se nechali očkovat v očkovacím centru, i když byli původně registrováni u praktických lékařů, nebo ti, kteří už nežijí.

Šnajdárek i Šonka se shodují, že na vakcíny se v ordinacích nečeká. Teď v létě navíc praktičtí lékaři kvůli dovoleným svým i svých pacientů očkují méně.

„Kdo si přál být naočkován u praktika, ten naočkován byl. Kdo si to přeje nyní, tak se může kdykoli přihlásit a bude naočkován. Není to tak, že by byli lidé, kteří čekali, stále byli na seznamu a nemohli se k očkování dostat,“ potvrzuje Šonka.

Kvůli menšímu zájmu o očkování praktičtí lékaři také v minulém týdnu informovali o tom, že přepustí dodávky vakcíny firmy Johnson & Johnson očkovacím centrům bez registrace.

„Přehled registrací je již pouze pomocným nástrojem pro doočkování osob u praktických lékařů a jejich případné adresné oslovování. Registrace jsou zkontrolovány oproti registru obyvatel,“ doplňuje Šnajdárek s tím, že poté, co člověk dostane vakcínu v očkovacím centru, je jeho registrace u praktického lékaře automaticky vymazána.

Nový distributor vakcín

Do očkování proti koronaviru se podle dat ministerstva zdravotnictví zapojilo skoro 3500 praktiků. V samostatných ambulancích od začátku roku vyočkovali bezmála milion a čtvrt dávek.

Na podzim by měli praktičtí lékaři začít dostávat nově i vakcíny společností Pfizer a BioNTech. Svaz zdravotních pojišťoven kvůli tomu soutěží nového distributora, aby si lékaři mohli objednávat pouze takový počet vakcín, který reálně spotřebují.

Podle nových pravidel skladování vakcín je možné tuto očkovací látku uchovávat po omezenou dobu v normální lednici, takže ani s tím to by neměl být problém.

Praktičtí lékaři teď s vládou řeší, jak dále oslovovat zejména starší občany, kteří očkovaní ještě nebyli. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky je to asi 570 tisíc lidí nad 60 let, tedy dvacet procent této věkové kategorie.