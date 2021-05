Děti bychom mohli očkovat už před prázdninami. Musí pro ně ale být schválená vakcína, říká Dražan

Praktičtí lékaři mohou přesvědčit váhající pacienty, aby se nechali očkovat proti covidu-19. Stěžují si ale, že nemají vakcíny. Pomůže praktikům vakcína Moderna, kterou mají od příštího týdne dostávat? Jak přesvědčit zbylé 3/5 lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat? A měli bychom mít možnost si vybrat vakcínu? Hostem Vladimíra Kroce ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byl praktický lékař Daniel Dražan, člen odborné poradní skupiny MeSES. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:55 14. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Vakcíny v Evropské unii jsou zatím schválené jen pro děti nad 16 let, takže mladší děti očkovat nemůžeme. Ve velmi blízké době je pravděpodobné, že bude alespoň jedna vakcína schválena pro děti od 12 let,“ říká praktický lékař Daniel Dražan (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Dá se v tuto chvíli hodnotit úspěšnost postupného znovuotevírání škol?

Určitě je to velká zkouška a vždycky bude. Myslím si, že znovuotevírání škol můžeme hodnotit jako úspěšné, protože se otevírají a nic negativního se neděje. Věřím, že do konce školního roku to nebude žádný problém a že se školy mohou postupně otevřít.

Co se bude dít se školami v tom příštím roce, je zásadní otázka, kterou budeme muset řešit po prázdninách až se zase překlopí letní sezona, která bude pravděpodobně bezpečnější. Doufejme, že na podzim už tady bude to, co jsme označili jako kolektivní imunita, už se na ni budeme moct spolehnout a budou tady takové mechanizmy, abychom všichni mohli chodit do školy.

Epidemiolog Petr Smejkal na Radiožurnálu řekl, že nerozumí, proč mají jít zahrádky před středními školami. Mají podle vás školy v epidemické strategii preference, které si zaslouží?

Zase se odkláníme od toho vakcinačního tématu. Je velmi složité říct, kdo má mít přednost. Panuje společenská shoda, že děti a školy mají mít nejvyšší prioritu. Zahrádky se uvádí proto, že šíření viru ve vnějších prostředích je mnohonásobně menší než ve vnitřních prostorách, takže se zdá, že by mohly být bezpečnější než školy. Na druhou stranu na zahrádkách lidé sedí bez roušek, protože konzumují. Ta diskuse je velmi obtížná, ale věřím, že by školy měly mít prioritu.

Když se podíváme do blízké budoucnosti. Měli bychom proočkovat i děti a mladistvé?

Můžeme očkovat jen věkové kategorie, pro které jsou schválené očkovací látky. Do budoucna bychom se měli snažit proočkovat všechny, ale pokud pro ně nebudeme mít schválené očkovací látky, tak nemůžeme. Vakcíny v Evropské unii jsou zatím schválené jen pro děti nad 16 let, takže mladší děti očkovat nemůžeme.

Ve velmi blízké době je pravděpodobné, že bude alespoň jedna vakcína schválena pro děti od 12 let. Ve chvíli, kdy bude očkovací látka dostupná, což v té době asi bude, bude možné otevřít tuto kategorii. Postupně se budou ty kategorie otvírat i pro mladší děti. Nejdřív ale musí přijít studie a musí být dokázáno, že jsou ty vakcíny bezpečné a dostatečně imunogenní.

Německo se chystá očkovat děti ještě před prázdninami. To se u nás asi nestihne, co myslíte?

Myslím, že bychom mohli také očkovat před prázdninami. Nevidím důvod, proč bychom nemohli očkovat jako Německo. Pokud budeme mít v červnu dostatek vakcín pro všechny zájemce a bude registrována vakcína pro mladší děti, tak nevidím důvod, proč by to u nás muselo fungovat hůř než v Německu.