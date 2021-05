Česko objednalo o 13 procent víc vakcín proti chřipce než vloni. Přesto, že nakažených bylo minimum

Do Česka by letos měl dorazit téměř milion vakcín proti chřipce. Je to asi o 13 procent víc než loni. Radiožurnálu to řekla šéfka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová. Loni lékaři vyočkovali všechny dovezené chřipkové vakcíny. Jestli tak velký zájem bude i letos, nedokážou odhadnout. Důvodem je i to, že v uplynulé sezoně se v Česku žádný případ chřipky neprokázal. Praha 22:33 3. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Minulý rok ale zájem o chřipkovou vakcínu zvedly obavy lidí ze souběhu epidemie koronaviru (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Loni na podzim lékaři v Česku vyočkovali zhruba 860 tisíc vakcín proti chřipce. Nedostalo se ale na všechny, kteří vakcínu chtěli. Na letošní rok jich proto Česko u výrobců žádalo víc.

„Avizovali, že by v celkovém součtu mohli dodat 980 tisíc dávek, což je zhruba o 13 procent více než bylo v minulé sezoně,“ dodává ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

Minulý rok zájem o chřipkovou vakcínu zvedly obavy lidí ze souběhu epidemie koronaviru a chřipky i to, že tehdy ještě nebylo dostupné očkování proti covidu-19. Podle šéfa Sdružení praktických lékařů Petra Šonky je proto těžké předvídat, jestli se podobná situace bude opakovat i letos.

„Je zřejmé, že bude ještě dobíhat i očkování proti covidu, takže neumíme odhadnout, jak se k tomu budou lidé stavět. Že by měli očkování proti covidu a chřipce v krátké době za sebou nebo najednou a ani nevíme, jak se projeví fakt, že se v podstatě chřipka v České republice neobjevila,“ míní Šonka.

Laboratoře totiž chřipku nepotvrdily v žádném ze zkoumaných vzorků. Ročně jich vyšetří v průměru tři až pět tisíc, letos to ale kvůli koronavirové epidemii bylo asi o pětinu míň. Šíření chřipky nejspíš zabránila i opatření přijatá kvůli koronaviru, která platila v období, kdy se virus probouzí. Nemoci tak chybělo to základní, a to zdroj nákazy.

„Chřipka se v normální sezoně postupně šíří v listopadu, prosinci, probublává společností a následně po vánočních svátcích v lednu onen požár propukne, ale už předtím tam doutnal. Takto to probíhalo leden, únor loňského roku u koronaviru a požár propukl začátkem března a od té doby se jen tlumí, hasí,“ vysvětluje epidemiolog Státního zdravotního ústavu Jan Kynčl.

Zjištění laboratoří se podle praktického lékaře Petra Šonky potvrdilo i v ordinacích. „V loňském roce všichni pacienti, kteří měli příznaky respiračního onemocnění nebo téměř všichni, byli testováni na covid a v drtivé většině měli laboratorně potvrzený covid, takže neeviduji zásadní množství pacientů s respiračními příznaky infekce, kteří by měli vyloučený covid a tudíž by připadala v úvahu chřipka,“ uzavírá Šonka.

Lidé by ale podle něj neměli spoléhat na to, že se situace bude opakovat a na očkování proti chřipce by neměli zanevřít.

„Dá se vycházet z doporučení, které vydala Česká vakcinologická společnost, ale i centrum pro kontrolu a prevenci nemocí v USA, že doporučený odstup mezi vakcínami proti covidu-19 a jinými, tedy i proti chřipce, by měl být zhruba 14 dní,“ radí Storová, jak by se dalo postupovat, pokud by se očkování proti chřipce časově potkalo s tím proti covidu-19.

Očkování proti chřipce lékaři doporučují hlavně starším lidem a chronicky nemocným. I když nedokáže zabránit nákaze samotné, předchází vzniku komplikací a vážným stavům. V souvislosti s epidemií chřipky podle lékařských odhadů v minulých letech v Česku zemřely až 2000 lidí.