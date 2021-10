Stojí ve frontě na očkování. ‚Jedu na Erasmus. Bez očkování by mě nepustili do Ameriky,‘ říká student

Vycestování do zahraničí je nejčastějším důvodem, jaký uvádějí lidé, kteří mířili v pondělí dopoledne na očkování. „Jedu příští semestr na Erasmus a bez očkování by mě nepustili do Ameriky,“ říká Kateřina z Pardubic. Původně se očkovat nechtěla. „Dvakrát jsem covid prodělala, mám vysoké protilátky a jsem mladá, tak jsem si říkala, že to nepotřebuju,“ podotýká.

V neděli v Česku přibylo přes 1820 nových případů covidu. Roste i počet hospitalizovaných Číst článek

„Je hrozná otrava pořád chodit na testy. Šla jsem kvůli cestování,“ říká také Kristýna z Prahy. Očkování sama moc nevěří. „Přijde mi, že to nemá smysl, protože stejně můžete onemocnět nebo někoho nakazit. Covid jsem prodělala v lednu, tak jsem si říkala, že to bude zbytečné.“

Strach z onemocnění u sebe a u blízkých je taky častým důvodem, proč se lidé rozhodli jít očkovat. „Maminku jsem pochoval. Umřela na covid, tak jsem se rozhodl jít očkovat,“ říká 60letý Josef ze Slovenska. Sám strach z nemoci nemá, ale bojí se o svého nemocného otce.

„Měla jsem těžký a kritický průběh covidu a vezla mě sanitka. Mám strach, že bych to mohla dostat znovu,“ říká 59letá Květa z Prahy. „Když se podívám na statistiky, tak asi mám strach. Nechci aby byl zase lockdown, chci se toho zbavit,“ tvrdí zase Vladimír, Ukrajinec, který bydlí v Praze.

Vývoj pandemie

Epidemie koronaviru se posledních několik týdnů zhoršuje. K výraznému nárůstu případů nákazy došlo minulý týden, kdy každý den kromě pondělí přibylo přes 3000 případů. V pátek pak přibylo 4224 případů nákazy, což bylo nejvíce za den od poloviny dubna.

Stoupá i počet úmrtí, do pátku přibylo zemřelo s covidem 62 lidí, což je o 18 více než za celé září. A rostou i čísla hospitalizovaných. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška ale nepřibývá tolik pacientů v těžkém stavu.

„Snad jediná pozitivní zpráva v tuto chvíli, protože epidemie evidentně velmi sílí, je, že dramaticky nerostou počty pacientů na jednotkách intenzivní péče. Tam je to stále pod 140 na celou republiku,“ sdělil Dušek Radiožurnálu.

Vzhledem ke zhoršující se situaci přistoupilo ministerstvo zdravotnictví ke zpřísnění protipandemických opatření. Od pondělí je nově zavedena povinnost nosit respirátor ve všech vnitřních prostorách včetně pracovišť.

Sputnik se neuznává

Ve frontě na hlavním nádraží stála i Světlana z Ukrajiny. „Jsem tu protože jsem cizinka a mám Sputnik,“ tvrdí.

Desítky turistů z Ruska žádaly o uznání jejich očkování látkou Sputnik V, aby nemuseli po příjezdu do České republiky do dvoutýdenní karantény. Hned tři česká ministerstva to ale odmítla.

„Sputnik jako očkovací látku u ruských turistů neuznáme a budou tak muset nastoupit do povinné karantény,“ řekl v neděli pro iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl.

Sputnik V neprošel v Česku ani přes ruské turisty. ‚Neuznáme jim ho,‘ tvrdí ministerstvo Číst článek

Zpoplatnění a krácení testů

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) má ministerstvo v plánu donutit k očkování co nejvíce lidí tím, že testy zpoplatní. Ceny budou u PCR testů 814 korun a u antigenních testů 201 korun. Testování stojí zdravotní pojišťovny zhruba dvě miliardy korun měsíčně.

„Netýká se to testů, které indikuje lékař a hygienická stanice v rámci kontaktů s pozitivním. Tam bude úhrada nadále zachována. Týká se to těch testů, které jsou potřeba právě pro návštěvu restaurací, služeb, nebo pro cestování,“ uvedl Vojtěch na středečním brífinku po mimořádném jednání vlády.

S placením testů má problém Lucie z Prahy. „Jdu se očkovat, protože musím. Tolik peněz týdně za testy se mi platit nechce,“ říká.

Testy budou mít navíc kratší dobu platnosti. U antigenních testů se tato doba zkrátí ze 72 hodin na 24 hodin a u PCR testů ze sedmi dní na 72 hodin. Ke zkrácení a zpoplatnění by mělo dojít 1. listopadu.