Nejistota i ‚praktická kalkulace‘. Část pacientů odmítá AstraZenecu, lékaři nevidí její budoucnost růžově

Praktičtí lékaři v Česku pozorují, že část jejich pacientů odmítá vakcínu od firmy AstraZeneca. Vysvětlení se přitom různí.

Někdy za to může ztráta důvěry v očkovací látku, u které se ani odborníci neshodují na tom, pro kterou část obyvatelstva je vhodná. Jindy jsou ale důvody čistě pragmatické.

„Spíš je to způsobeno termínem druhé dávky, který v mnoha případech koliduje s dovolenou nebo de facto neumožňuje cestovat. U mnoha lidí je to ryze praktická kalkulace, protože mně se to u starších lidí nestalo,“ popsal pro iROZHLAS.cz královéhradecký předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šubrt.

Že se lidé ohledně vakcíny AstraZeneca cítí nejistě, zaznamenali třeba i v Karlovarském, Plzeňském nebo Zlínském kraji.

„Není zájem ani u pacientů, ani u praktiků, protože mediální kampaň proti tomu byla taková, že pacienti si myslí, že je to riziko, a nemají důvod do toho jít,“ řekl zlínský zástupce praktiků Lubomír Nečas. „S AstraZenecou víceméně skončíme s druhými dávkami,“ dodal.

‚Už ji neobjednám‘

Ať už je motivace jakákoli, výsledek zůstává stále stejný. Praktičtí lékaři i jejich svěřenci čím dál častěji říkají, že si raději nechají aplikovat vakcíny od firem jako Moderna nebo Johnson & Johnson, která je jako jediná jednodávková. A někteří doktoři s ní dokonce už dokonce dál očkovat nechtějí.

„Už ji znovu neobjednám, protože ji nespotřebuji a také je tam dlouhá doba na přeočkování. A pokud někdo chce jet na dovolenou, tak určitě nepůjde do AstraZenecy. Jestli má čekat 80 až 90 dnů, tak je mu to k ničemu,“ myslí si moravskoslezský zástupce praktiků Zdeněk Hromek. A doplnil, že stejné zkušenosti mají lékaři po celém kraji.

Do vakcíny od firmy AstraZeneca přitom ještě v prosinci tehdejší ministr zdravotnictví za ANO Jan Blatný vkládal velké naděje. Během letošního jara se ale situace změnila. Nejdříve se začaly objevovat informace o tom, že se po jejím podání velmi vzácně objevují krevní sraženiny (1 případ na 100 000 aplikovaných dávek – pozn. red.). A to nakonec potvrdila i Evropská léková agentura (EMA).

Minulý týden kvůli tomu Česká vakcinologická společnost doporučila nastavit věkové omezení vektorových vakcín, kterými jsou AstraZeneca a Janssen od Johnson & Johnson, na 60 let. Jak ale zjistil Radiožurnál, ministerstvo nakonec její používání neomezilo.

I když je podle oslovených praktiků vakcína bezpečná, nelichotivé zprávy nenávratně uškodily její pověsti.

Data nejsou

Podle Jakuba Uhra ze Sdružení praktických lékařů jsou podobné hlasy slyšet z celé republiky. Kolika pacientů se to týká, podle něj nejde odhadnout. „Čísla nejsou, nebudou a ani podle mě nemohou být, protože žádná taková evidence neexistuje,“ vysvětlil.

A přehled si nedělají ani sami praktici. „Neumíme spočítat, kolik lidí odešlo od lékaře z rezervačního systému do očkovacího místa skrze to, že nechtěli určitou látku,“ popsal pardubický koordinátor pro očkování Pavel Čech.

Stále ale zůstávají kraje, kde masivnější odpor vůči vakcíně nezaznamenali, patří mezi ně třeba Jihočeský. „Tyhle věci sledujeme, ale že by byl nějaký větší odpor, jsme nezaznamenali. V některých případech se ale lidé ptají,“ řekl tamní koordinátor pro očkování Petr Studenovský. A s tím že by praktici už vakcíny AstraZeneca nechtěli, se nesetkal ani jeho kolega Petr Severa z Ústeckého kraje.

Problémy do budoucna

Vakcínu AstraZeneca tak čeká velmi nejistá budoucnost. Předně není jisté, kolik jich Česko ještě dostane, jen za červen jich má ale přijít okolo čtvrt milionu. Podle Uhra stihnou lékaři naočkovat pacienty druhými dávkami do tří týdnů.

„Pokud bude dodáno to, co je nasmlouváno, tak bude dávek o hodně víc než na druhé dávky a jejich uplatnění vidím jako problematické. Už se neudají,“ uvedl. „Osobně si myslím, že AstraZeneca skončí z výrazně velké části druhými dávkami.“

Jestli zbytek objednaných dávek dorazí, Česko pro ně dost možná nenajde využití. AstraZeneca se totiž nepyšní dlouhou expirací – většinou je nutné ji vypotřebovat do dvou až tří měsíců od dodání. Například těm, které dostaly praktici na Plzeňsku před čtrnácti dny, projde datum spotřeby už na konci července.

Uher navíc podotkl, že na přeočkování třetí dávkou už se s nimi nepočítá. „Když to přijede, nikdo to nebude chtít a vyexpiruje to, tak to vylejeme. Nevím, jak reálná je úvaha o tom je předat do třetího světa,“ popsal.

Ministerstvo zdravotnictví na otázky týkající se budoucnosti vakcíny AstraZeneca v Česku, ale třeba i sběru souhrnných dat ani přes urgence neodpovědělo.

Výhoda jedné dávky

I přes výtky České vakciologické společnosti je podle Uhra a dalších zástupců sdružení ale pro pacienty stále „zajímavá“ vakcína Janssen od firmy Johnson & Johnson.

Špatnou pověst prý zejména mladší ročníky dokážou přehlédnout díky tomu, že stačí jediná dávka, tudíž už několik týdnů po jejím podání mohou odjet bez problémů na dovolenou.

„Nemyslím si ale, že pro někoho bude zajímavá i v červenci nebo srpnu,“ zmínil Uher. Vakcína totiž podle něj ztratí svou největší výhodu – rychlost, díky které se lidé dostanou ke covidovému pasu a budou moct opustit Česko.