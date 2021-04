K očkování se hlásí více lidí, než je kapacita, při registraci se tvoří fronty. Pomoci by mohla regulace

Do pomyslných front před očkovacími centry by se mohl dostat jen omezený počet registrovaných. Tam, kde bude plno, by se dočasně nemohli hlásit další zájemci. Mělo by to zabránit tomu, aby se fronty prodlužovaly. Lidé by si pak vybrali jiné místo, kde se k vakcíně dostanou dřív. Změnou se teď zabývá ministerstvo zdravotnictví. Zatím přeplněnost očkovacích center řeší kraje tím, že rozesílají SMS zprávy s konkrétním doporučením volnějšího místa.

Praha 16:45 28. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít