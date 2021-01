Nejde o průlomovou změnu. Turismus nefunguje, říká Petříček o omezení vstupu cizinců do Česka

Cizinci nesmějí od soboty přicestovat do Česka z jiných než nezbytných důvodů. Výjimku mají třeba ti, kteří v tuzemsku pracují, studují nebo jedou za svou rodinou. Ve čtvrtek o tom rozhodla vláda. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka jde ale jen o faktické potvrzení toho, co už platí. „Nejsou otevřené hotely ani restaurace, takže turismus stejně nefunguje,“ řekl Radiožurnálu. Důvodem uzavření hranic je také riziko šíření mutací koronaviru. Praha 15:46 30. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Především je to explicitní vyjádření toho, že i na cizince platí zákaz vycházení, omezení, které respektují čeští občané. V praxi také nutno podotknout, že nejsou otevřené hotely ani restaurace, takže turismus stejně nefunguje.“ | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

O tomto omezení rozhodla vláda ve čtvrtek. Proč nebylo oznámeno na tiskovce k novým opatřením, proč až v pátek večer na anglicky psaném twitterovém účtu vašeho ministerstva?

Nařízení vyplývá z opatření ministerstva zdravotnictví. Očekával jsem, že o tom budou na tiskové konferenci informovat. Především jsme chtěli zajistit, aby o tom státy byly informování, a to naše ambasády učinily, partneři v zahraničí. Pouze jsme na to upozornili.

Nicméně nejedná se o žádnou průlomovou změnu. Rád bych upozornil, že platil již řadu týdnů zákaz vycházení, který se uplatňoval nejenom na občany České republiky, ale také na cizince. Tudíž v praxi možnost cestovat do Česka a volně se pohybovat byla omezována už dříve. Nyní to bylo pouze explicitně zdůrazněno. A změna je pouze v tom, že se vyjmul pro cizince důvod pro cesty z důvodu turismu nebo pobytu v přírodě.

Takže zahraniční nebo přinejmenším unijní partneři Česka byly o tomhle kroku informováni s nějakým výraznějším předstihem?

Od pátečního rána jsme samozřejmě informovali partnery. Podobná opatření má v platnosti poměrně velká část členských států Evropské unie. Třeba v pátek také přijala Francie zásadní omezení pro cesty do Francie, ale také pro cesty svých občanů do zahraničí, kdy mohou cestovat pouze ve vážných důvodech.

Když jste tedy uvedl, že opatření fakticky jen potvrzuje aktuální stav, kdy do Česka cizinci, zvlášť turisté, stejně ve větší míře necestují, proč jste cítili právě teď potřebu takhle formálně, do jisté míry oficiálně, uzavřít zemi? Věříte, že může skutečně omezit rizika šíření koronavirové nákazy?

Především je to explicitní vyjádření toho, že i na cizince platí zákaz vycházení, omezení, které respektují čeští občané. V praxi také nutno podotknout, že nejsou otevřené hotely ani restaurace, takže turismus stejně nefunguje. A důvody pro cesty za účelem turismu jsme potřebovali jasně definovat, že v tuto chvíli nejsou žádoucí.

A ten důvod samozřejmě je - jako sledujeme u okolních států - narůstající obava z nových, rychleji se šířících mutací, ať už se jedná o britskou či jihoafrickou mutaci. V obou případech to může být zásadní faktor pro zhoršení epidemické situace. I proto v řadě zemí již zavedli omezení tak, že lidé nemohou přicestovat za účelem turistiky. Mohu jmenovat sousední Rakousko, Německo nebo Slovensko, to dávno už taková opatření provedla.

Francie od neděle uzavírá hranice pro vstup ze zemí mimo Evropskou unii. To by pro Česko nebylo dostatečné opatření?

Francie zavírá hranice, omezuje dále cestování, například se rozšiřuje povinnost předložit PCR testy. Omezuje se také, z jakých důvodů mohou lidé přicestovat do Francie. Třeba v Belgii také omezují vlastní občany při cestách do zahraničí, k čemuž my jsme přistoupit nechtěli. Tady je to především na opatřeních, které zavedly ostatní státy.

A jak mají cizinci, kteří míří do Česka v těchto dnech, prokazovat, že mají k cestě vážný důvod? Že přijíždějí za rodinou nebo blízkými, do zdravotnických zařízení a podobně. Samozřejmě to, že tu pracují, doloží asi snadněji.

Je to obdobné jako v případě českých občanů, kteří si potřebují jít nakoupit. Kontroly jsou samozřejmě čistě namátkové. Jsem přesvědčen, že je to otázka rozumného přístupu. Podobně jako jiné státy jsme přijali toto opatření ve čtvrtek, tudíž 24 hodin předtím, než začalo platit.

A v tuto chvíli nemáte informaci, že by nové opatření provázely větší komplikace, nějaká nedorozumění na hranicích?

Nemám informace o tom, že by docházelo k nějakým nedorozuměním na hranicích nebo na letišti. Jak jsem již uvedl: před zavedením opatření v praxi důvody, turistika, cesty do Česka z důvodu turismu, byly velmi omezené. I s důrazem na to, že tady nefunguje turistická infrastruktura. A mnoho zahraničních turistů tady nebylo. Většina zahraničních státních příslušníků sem cestovala právě z důvodů, jako jsou práce, studium, návštěva příbuzných či svatba a podobné záležitosti.

Vývoz vakcín mimo EU

Obraťme list. V pátek se vyhrotil spor mezi Evropskou unií a Británií kolem dodávek vakcín. Když Evropská komise původně sdělila, že členské státy budou moci dočasně omezit výrobcům vakcíny jejich vývoz, pokud nedodrží smlouvy s unií. Tím ale Brusel fakticky zpochybnil článek brexitové dohody o režimu na hranicích mezi Irskou republikou a Severním Irskem, což vyvolalo na britské straně značný poprask. Jak si vysvětlit postup unijních orgánů a fakt, že nakonec od toho plánu upustily?

Podle mých informací otázka Severního Irska byla hned řešena, že dodávky do Severního Irska z Evropské unie byly umožněny. Co se týče tohoto kroku, tak samozřejmě je to do jisté míry reakce na to, jak dodavatelé vakcín neplní očekávaná plnění objemu dodávek. A je to zkrátka zvýšení tlaku na to, aby svým závazkům dostáli.

Podle jednoho z britských komentátorů zatím nic nesjednotilo mínění tamější veřejnosti, jestli měl brexit smysl, jako ten zvažovaný krok Evropské komise. A proti jejímu zmíněnému plánu na kontrolu vývozu vakcín se ostře ohradil například i nejvyšší představený Anglikánské církve - arcibiskup canterburský. Podle něj by se unie zpronevěřila jedné z etických hodnot, na jejichž základě vznikla - principu solidarity. Nepodkopává sedmadvacítka svou pověst důvěryhodného partnera, přinejmenším vůči Británii?

Neříkám, že tento krok byl v této situaci šťastný. Myslím si, že podobné situaci čelíme všichni, ať už Velká Británie, nebo členské státy Evropské unie. Jakékoliv restriktivní opatření se vždy mohou nakonec obrátit proti původnímu záměru, a to je především urychlit vakcinaci, urychlit celý proces očkování v Evropě tak, abychom se v průběhu pozdního jara, začátku léta mohli vracet do normálních životů. Myslím si, že takové to kroky nejsou úplně šťastné.

Takže Česká republika je nepodporuje?

V tuto chvíli hledáme jakoukoliv cestu, jak podpořit prostřednictvím Evropské unie, aby se členským státům skutečně dostalo množství objednaných dávek, jak bylo plánováno.

Myslím si, že bychom především měli spolupracovat s dodavateli. Hledat cesty, jak navýšit výrobní kapacitu. Jsem rád, že spolupráce skupiny Sanofi a francouzské vlády umožní to, že ve výrobních závodech se bude vyrábět vakcína, která je už na evropském trhu. Třeba schválená vakcína společnosti BioNTech, což by mohlo také pomoci zvýšit množství dodávek v následujících měsících.

Předregistrace vakcín

Ještě krátce pohled z českého úhlu. Premiér Andrej Babiš (ANO) podle zjištění Radiožurnálu před nedávným unijním videosummitem požádal dopisem, pod než se podepsali rakouský kancléř, řecký premiér nebo dánská premiérka, vedení Evropské rady, aby zajistila dodávky dosud neschválených vakcín. Aby bylo možné začít s očkováním obratem po certifikaci. Předseda rady Charles Michelle tento návrh uvítal, ale dál už to nepokračovalo? Skončilo to? Je ten návrh fakticky neproveditelný?

Není prakticky neproveditelný. Je to návrh, aby Evropská unie pomohla registrovat vakcíny, které nebyly původně objednány. Bavíme se o jiných vakcínách, než od společností BioNTech, Moderna, AstraZeneca a možná další typy vakcín.

Podle mých informací o předregistrační řízení požádali i výrobci vakcíny Sputnik V. A já jsem skutečně přesvědčen, že bychom měli dělat maximum pro to, aby se zvýšilo množství dávek tak, aby vakcinace pokračovala rychleji, než tomu je doposud.

Čili o něco podobného se Evropská rada nebo evropské orgány budou pokoušet? Tedy o to, že by skutečně vakcíny byly k dispozici ještě dřív, než budou schváleny?

Jsem přesvědčen, že nejprve je potřeba vakcíny schválit pro použití v EU a v jednotlivých členských státech. Je to otázka bezpečnosti, abychom měli jistotu, že užití těchto vakcín nebude znamenat nějaké riziko pro občany. A já jsem se k tomu už vyjadřoval, i kolegové ze sociální demokracie jsme pro to, aby se očkovalo i jinými očkovacími látkami, ale musí to posvětit příslušné orgány.