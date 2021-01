Přednostní očkování dostala náměstkyně Blatného. ‚Využila jsem možnosti zbytkové vakcíny,‘ uvedla

Vakcíny se rozdávaly úředníkům, strategie nebyla připravená, zdůrazňuje Michálek z Pirátské strany

„Upozorňujeme na to, že měla být připravená vakcinační strategie, tak jako to dělali v některých jiných státech, a že my jsme v tomto trochu zaspali,“ říká předseda klubu Pirátů Jakub Michálek.