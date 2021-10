Očkování proti koronaviru už má v Česku na 150 dětí mladších 12 let. Vakcína přitom zatím není schválená

Aspoň jednu dávku vakcíny proti koronaviru dostalo v Česku už zhruba 150 dětí mladších 12 let. Informaci Radiožurnálu potvrdilo ministerstvo zdravotnictví. Další stovky rodičů už své potomky k očkování přihlásily, ačkoliv pro ně látka zatím není schválena. Evropská léková agentura začala její registraci řešit teprve tento týden. Praha 7:05 24. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Unijní regulátor řeší schválení vakcíny firem Pfizer a BioNTech pro děti od 5 do 11 let od začátku tohoto týdne. Podávat by se jim měly třetinové dávky oproti dospělým | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Lékaři vakcínu dětem nejčastěji aplikují ze zdravotních důvodů, například po operacích nebo kvůli chronickým onemocněním.

„Pohybujeme se okolo počtu 150 dětí do 12 let, které už za sebou mají očkování. Všechno je to off-label (mimo schválenou registraci, pozn. red.), je to na odpovědnosti lékaře a rodičů. Není to schválené očkování,“ potvrdil Radiožurnálu mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl.

Očkované děti do 12 let Statistiky Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) z 22. října, které má Radiožurnál k dispozici, uvádějí pouze jedno očkované dítě mladší 12 let, které dostalo první dávku vakcíny. Dalších 244 zaregistrovaných dětí čeká podle ÚZIS na termín. Ministerstvo zdravotnictví teď řeší, proč se z primárních dat do evidence další očkované děti nepropisují. Dosud je nevykazovalo ani v pravidelných analýzách.

Na očkování dětí mladších 12 let se v Česku podílejí jak pediatři, tak velké nemocnice.

Jeden z případů evidují například v Karlovarské krajské nemocnici. „Jedná se o dítě se zásadními komorbiditami, s jasně doporučenou vakcinací. Vzhledem k nutným dalším očkováním po dohodě rodičů a lékařů byla podána první dávka před 12. narozeninami, nicméně ty oslaví za pár dnů – ještě tento říjen,“ reagovala na dotaz lékařská ředitelka a současně krajská koordinátorka očkování Dagmar Uhlíková.

Podle Köppla je mezi očkovanými dětmi řada samoplátců. Může prý jít o děti bez trvalého pobytu v Česku, kteří tu ani nemají pojištění. Očkování si platí sami, cena dávky nesmí přesáhnout 810 korun. Podle informací Radiožurnálu to můžou být i potomci rodičů, kteří z různých obav nechtějí, aby neschválené očkování vykazovali pojišťovně. Ne všechny děti totiž dostaly vakcínu ze zdravotních důvodů.

„Je nutné přiznat, že část těch dětí je očkována i z jiných důvodů, kdy rodiče třeba chtěli mít dítě naočkované před cestou na dovolenou,“ přiblížil Köppl.

Radiožurnál už dříve upozornil, že někteří lékaři očkovali nezletilé děti vakcínami pro dospělé například pro to, že potřebovaly odletět za studiem nebo si to přáli jejich rodiče.

‚Není pro to důvod‘

Očkování dětí mimo schválenou registraci se nelíbí pediatrovi Danielu Dražanovi, který je současně členem České vakcinologické společnosti.

Reaguje na případ z karlovarské nemocnice. Podle něj není pravděpodobné, že by skoro dvanáctiletému dítěte mohla neschválená vakcína nějak uškodit. Vadí mu ale, že je to v rozporu s pravidly.

„Stále platí, že bychom očkovací látky neměli používat off-label. Tam nejde dát nějaké racionální zdůvodnění. Ani to, že (dítě) má rizikové faktory. Rizikové faktory má velké množství dětí, ale ani pro ně to není schválené,“ řekl Radiožurnálu.

Podle něj mladší 12 let nejsou nemocí covid-12 urgentně ohroženi na životě, tudíž off-label podání není na místě.

„Pokud si bude každý očkovat, co bude chtít a jak bude chtít a nebude k tomu mít dostatečné podklady, evidenci a data pro to, že to je bezpečné a účinné, tak to povede k chaosu,“ dodal Dražan a vyzval k tomu, aby zdravotníci skutečně počkali na registraci Evropskou lékovou agenturou.

Off-label Podání vakcíny takzvaně off-label znamená „mimo schválenou registraci“. „Pokud by se lékař rozhodl pro očkování jiné věkové skupiny, než je doporučeno, jednalo by se o použití v nesouladu s rozhodnutím o registraci (off-label), a činil by tak na vlastní odpovědnost,“ uvedla už dřív pro Radiožurnál mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Klára Brunclíková. Podle ministerstva zdravotnictví se tak děje například při klinických testech, kdy vakcíny ještě ani schválené být nemůžou.

Unijní regulátor řeší schválení vakcíny firem Pfizer a BioNTech pro děti ve věku pět až 11 let od začátku tohoto týdne. Podávat by se jim měly třetinové dávky oproti dospělým.

Podle evidence Ústavu zdravotnických informací a statistiky zájem o vakcíny v Česku projevilo už přes 240 rodičů.

Celorepubliková ochota nechat takto malé děti očkovat se podle bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas pohybuje kolem 50 %.

Jak už dřív informoval Radiožurnál, Česko od Pfizeru předobjednalo vakcíny pro 700 tisíc dětí, tedy drtivou většinu všech, které na ni budou mít případně nárok.