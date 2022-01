Vakcinolog Chlíbek: Česko by mělo začít připravovat doporučení k přeočkování dětí ve věku nad 12 let

Vláda by podle vakcinologa Romana Chlíbka měla připravit doporučení pro přeočkování dětí ve věku 12 až 15 let za pět měsíců po dokončeném očkování. Řekl to v úterý na dotaz ČTK. Dosud v této věkové skupině absolvovalo očkování téměř 200 000 dětí. Z nich kolem 6000 už je více než pět měsíců po očkování. Přeočkování dosud mohou absolvovat jen dospělí, od úterý i nejmladší do 30 let, a to za pět měsíců po druhé dávce očkování.

