Pediatr Dražan: Nedoporučil bych vakcínu dětem do pěti let, žádná jiná kontraindikace očkování ale není

Budou se u nás očkovat proti covidu i děti od pěti do jedenácti let? Kdy bychom měli dostat třetí posilující dávku vakcíny? A existují skupiny osob, pro které by mělo být preventivní očkování povinné? Vladimír Kroc se ptal pediatra a člena výboru České vakcinologické společnosti Daniela Dražana. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 26. listopadu 2021

Evropská agentura pro léčivé přípravky dala ve čtvrtek doporučení pro aplikaci vakcíny proti nemoci covid-19 od firem Pfizer/BioNTech také u dětí ve věku od pěti do jedenácti let. Vítáte to?

Určitě je to dobrá zpráva a mnoho lidí na ni čekalo.

Může být očkování pro děti rizikovější než u dospělých?

Nejsou v současné chvíli žádné údaje o tom, že by bylo rizikovější. A není potřeba se domnívat, že by tomu tak mohlo být. Respektive studie, která je provedena, neukázala žádné závažné nežádoucí účinky v této věkové kategorii.

Jaká procedura teď bude následovat?

Teď to musí potvrdit Evropská komise a poté dojde k distribuci očkování do zemí EU a doporučení v jednotlivých státech EU. A může se začít s očkováním.

Podle Chytré karantény má do České republiky prvních 300 tisíc dávek vakcíny pro tuto věkovou kategorii přijít někdy v týdnu od 20. prosince. Podle vašeho odhadu, je to tak akorát včas v souladu s legislativou?

Myslím, že ve chvíli, kdy máme očkovací látku schválenou Evropskou lékovou agenturou, nám legislativně nic nebrání v tom ji používat. Takže určitě by bylo dobré, aby to bylo co nejdříve.

Vzhledem k tomu, v jaké epidemiologické situaci se nacházíme, je potřeba se k tomu dostat co nejdříve. Pravděpodobně současnou vlnu tím nějak výrazně neovlivníme, ale vidíme, jak se ve školních kolektivech covid extrémně účinně šíří a toto může šíření zpomalit.

Polarizovaná společnost

Četl jsem, že se to týká zhruba 390 tisíc dětí ve věku pět až jedenáct let, které by mohly být očkovány. Troufáte si odhadnout, jak velký může být zájem?

Myslím, že to číslo není úplně přesné. Myslím, že se jedná asi o 700 nebo 800 tisíc dětí v těchto věkových kategoriích. Zájem se velmi obtížně predikuje. Myslím, že to bude podobné jako u starších dětí. A v podstatě podobné jako u dospělých.

Tady je to velmi polarizované, na jedné straně budou rodiče, kteří budou mít obrovský zájem o to své děti co nejrychleji naočkovat. A já takových rodičů znám spoustu. Na druhé straně bude řada rodičů, kteří z různých důvodů své děti očkovat nebudou chtít. Ale to procento se dopředu velmi těžko odhaduje.

A komu byste očkování nedoporučil?

Nedoporučil bych ho dětem, kterým je méně než pět let, protože pro ně není vakcína schválená. Je možné, že bude schválená během příštího roku, ale zase to bude záviset na výsledcích klinických studií, které pro tuto věkovou kategorii ještě nemáme. Ale jinak tady žádná jiná kontraindikace očkování není.

Prakticky jediná kontraindikace pro covidové vakcíny vychází z nějakých závažných reakcí po předchozí dávce, což je extrémně vzácné, a pokud někdo předchozí dávku neměl, tak vlastně kontraindikaci nemá.