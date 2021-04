Chodí mi dezinformace o vakcínách, ale nikdy ne o Sputniku V, naznačuje biochemik Konvalinka

Prorektor Univerzity Karlovy zdůrazňuje, že k informacím z Brazílie zatím neexistuje žádná vědecká publikace ani studie. Připomíná ale, že už Slováci prokázali, že některé várky Sputniku V se liší od toho, co bylo testováno.

„To byla první věc, která byla znervózňující. A to je to o čem jsme celou dobu mluvili – že ten trik s adenovirovým vektorem, na němž je vakcína Sputnik V založena, je velmi dobrý, vakcína je velmi dobře sestavena, ale nejsme si jisti tím, že se ty výrobní postupy budou správně dodržovat,“ říká.

Upozorňuje, že jak dodržování postupů, tak i kvalitu všech šarží musí v Evropě kontrolovat regulační úřad EMA. A k tomu podle něj nedošlo. „V případě, že by se to prokázalo, mohl by Sputnik na schválení EMA na hodně dlouhou dobu zapomenout. Než by se opravdu prokázalo, že jsou schopni zaručit kvalitu všech výrobních šarží,“ dodává Konvalinka.

„Adenovirus je neškodný virus, ale samozřejmě nesvědčí to o tom, že by produkce Sputniku V byla dělaná opravdu správně.“ Jan Konvalinka

Biochemik také upozorňuje, že adenovirus je neškodný a není vyloučeno, že někteří lidé byli očkováni aktivním adenovirem.

„Nemuselo by to vadit. Adenovirus je tady všude a většina z nás ho v životě dostala. Je to neškodný virus, ale samozřejmě nesvědčí to o tom, že by produkce byla dělaná opravdu správně. A to je něco, co by nás mělo znervózňovat,“ připouští.

Bez dezinformací o Sputniku

Za zajímavé považuje Konvalinka skutečnost, že se zatím neobjevily žádné dezinformace týkající se ruské vakcíny Sputnik V. Dezinformace týkající se nejen vakcín, jak říká, sleduje velmi dlouho a spoustu z nich dostává.

„Máme stovky řetězových e-mailů, které chodí na miliony adres o Pfizeru, Moderně o AstraZenece obzvlášť. Nikdy jsem nezaregistroval žádnou dezinformaci, která by se týkala Sputniku. Naopak řada dezinformací o Pfizeru někde na konci psala, že vlastně jediné, co nás může zachránit, je Sputnik. Nechci vyvozovat příliš paranoidní důsledky, ale podle mě se trochu nabízejí,“ přiznává Konvalinka.

Za až děsivé pak označuje skutečnost, jak tytéž adresy, které rozesílaly dezinformace o vakcínách, přešly během několika hodin na dezinformace o Vrběticích.

„Sám jsem tuto informaci dostal. Opravdu nejsem paranoik. Nemyslím si, že je všechno špatné, co se tady děje, že za to mohou nějací agenti, nějaké mocnosti. Ale člověk by musel být slepý, aby toto neviděl,“ soudí Konvalinka.

Co udělá vláda od pondělí?

Rozvolňování opatření, jak je nastavila vláda, Konvalinka považuje za nepraktické. „Opravdu nevím, co vláda od pondělí udělá. Tato nejistota a nedostatek dlouhodobějšího plánu a perspektivy jsou nejen psychicky znervózňující, ale také velmi nepraktické. Protože otevření dalšího stupně škol se musí připravovat týdny, nejde to udělat za pár dní,“ vysvětluje.

Předpokládá, že se nyní otevřou některé služby a některé mateřské školy v západních částech Česka, kde je mnohem lepší epidemická situace. „Pevně doufám, že se otevřou alespoň druhé stupně základních škol. Zase se opakuju, ale podle mě je naprostá priorita otevření škol. S velkou omluvou kadeřníkům či fanouškům fotbalu bych řekl, že to musíme udělat co nejdřív.“

Přiznává, že epidemiologové nemají přesná data o tom, jak jednotlivá opatření změní epidemickou situaci. „Ale mají dobrá data o tom, jak soubor věcí, které vedou ke změně mobility lidí, zhoršuje potenciálně epidemickou situaci. Takže musíme vyvažovat a stanovovat priority. A otevření škol je relativně bezpečné. Podle PCR testů je prevalence nízká a kombinací rotací, častého větrání a nošení dobrých respirátorů bychom měli šíření infekce účinně zabránit,“ míní biochemik Jan Konvalinka.

