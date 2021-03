‚Mně to bylo divný, ale neodporoval jsem.‘ Ministerstvo prověří očkovací rekord v Kadani

Očkovací akcí v Kadani ze začátku března se zabývá ministerstvo zdravotnictví. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí resortu Barbora Peterová. První březnový víkend tam zdravotníci naočkovali proti nemoci Covid-19 víc než čtyři tisíce lidí. Z toho byla víc než polovina mladších 70 let. Ředitel nemocnice vše vysvětluje tím, že dostali od kraje mimořádnou dodávku vakcín AstraZeneca, které bylo nutné rychle vyočkovat. Kadaň 13:38 20. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kadani 6. a 7. března naočkovali zhruba dva tisíce lidí denně. Zařízení tak drží rekord v počtu podaných vakcín za den (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Národní koordinátorka očkování Kateřina Baťhová označila nedávnou akci v nemocnici Kadaň za přešlap.

„My jako ministerstvo zdravotnictví vidíme ty největší excesy, což jsou očkovací místa, která očkují každého, kdo jde okolo. To byla mediální kauza dva týdny zpátky, tam zasahujeme a řešíme to s krajskými koordinátory.“

V Kadani 6. a 7. března naočkovali zhruba dva tisíce lidí denně. Zařízení tak drží rekord v počtu podaných vakcín za den. Jak k tomu došlo, vysvětluje Radiožurnálu ředitel nemocnice Petr Hossner.

„Dostali jsme mimořádnou dodávku vakcín, dva dny dopředu jsme se to dozvěděli, takže jsme očkovali více. Normálně očkujeme do tisíce denně a o tom víkendu jsme očkovali všechny dávky, které jsme dostali,“ říká.

Další podrobnosti k tomu připojil starosta Kadaně Jiří Kulhánek z ODS. „O tom, že v Kadani chtějí něco dělat, jsem se dozvěděl den předtím, když mi volal pan ředitel Hossner ve čtvrtek večer, že se na něj obrátili z Krajské zdravotní, že mají 3800 vakcín AstryZenecy, kterou potřebují proočkovat přes víkend, jestli jsou toho schopní. Mně to bylo divný, ale neodporoval jsem tomu,“ uvedl.

Kadaň si údajně kraj vybral proto, že její očkovací centrum je nejlíp připravené a bylo potřeba udělat zátěžový test. Do nemocnice tehdy přijížděli i lidé z dvě a půl hodiny vzdáleného Hradce Králové, popsala už dřív šéfka očkovacího centra a náměstkyně ředitele nemocnice Patricie Kotalíková.

„K nám přijeli senioři 70, 80+ z Hradce Králové a říkali, že v Hradci se jen tak na očkování nedostanou, proto toho využili a přijeli k nám.“

V nemocnici ale neočkovali jen seniory. Ze čtyř tisíc lidí bylo víc než 2600 ve věku od 18 do 69 let. Třeba v kategorii 45 až 49 let tam vakcínu dostalo 380 zájemců. Ředitel Hossner to zdůvodňuje tím, že seniory nad 70 let z okolí zvládli proočkovat do konce února.

„Potom jsme začali očkovat další skupiny, tedy učitele z Kadaňska a Chomutovska, posléze i ty, které jsme mohli, tedy zástupce IZS - jak hasiče, tak policii ČR. A samozřejmě učitelé, policie a hasiči jsou skupina, která je mladší.“

Hossner trvá na tom, že nemocnice neudělala nic špatně. To teď posuzuje ministerstvo zdravotnictví. Co přesně zkoumá a jaký postih případně hrozí, neuvedlo.

‚T o je pro mě překvapení ‘



Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO) několik dní po očkovací akci v Kadani zdůvodňoval pro Radiožurnál situaci tím, že vakcínu bylo potřeba použít, aby mohlo přijít několik tisíc dalších dávek. Podle něj jediná chyba nastala v rezervačním systému, který se na půl hodiny uvolnil pro lidi, co nepatřili do prioritní skupiny, jedině proto se prý mohli naočkovat.



Radní Ústeckého kraje pro zdravotnictví Radim Laibl (za ANO) pak mladší naočkované odůvodnil tím, že mezi ně patřila řada pedagogů. Poté, co se dozvěděl, že z 3500 dávek dostali 1400 dávek lidé pod 55 let, vyjádřil Laibl nad touto informací v živém vysílání překvapení. „Bylo mi řečeno, že se jedná maximálně o desítky pacientů, ale že to bylo takto velké množství, to je pro mě překvapení,” uvedl tehdy a dodal, že dá pokyn k prověření události.