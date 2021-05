Ve středu se otevře očkování pro kategorii od 50 let, oznámil Babiš. Na červen slíbil očkování od 16 let

Lidé ve věku 50 až 54 let se od středy budou moci registrovat k očkování proti covidu-19. Ve svém pravidelném videu na sociálních sítích to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Doufá, že nejpozději od 1. června se budou moci začít registrovat všichni zájemci starší 16 let.

Praha 18:09 2. 5. 2021 (Aktualizováno: 18:16 2. 5. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít