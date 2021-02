Po pěti dnech se v Kolíně začalo očkovat AstraZenecou. V Hradci se bojí míchání, začnou na konci týdne

Nemocnice v Kolíně ve čtvrtek začala s očkováním prvních dávek vakcíny proti koronaviru od společnosti AstraZeneca. Je tak podle zjištění Radiožurnálu první a jedinou. Zásilka 19 200 kusů přitom přišla do Česka už minulou sobotu a distributor je v pondělí začal rozvážet do Středočeského a Královéhradeckého kraje a na Vysočinu, potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Dostaly je nemocnice v Kolíně, Hradci Králové a Jihlavě. Praha 17:27 11. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nemocnice v Kolíně ve čtvrtek začala s očkováním prvních dávek vakcíny proti koronaviru od společnosti AstraZeneca. Je tak podle zjištění Radiožurnálu první a jedinou (ilustrační foto) | Foto: Dinuka Liyanawatte | Zdroj: Reuters

Nejrychleji - tedy po pěti dnech - si s očkováním poradili v Kolíně. Ředitel nemocnice Petr Chudomel řekl, že vakcínu AstraZeneca dostal mobilní tým, který bude očkovat hlavně v domovech sociálních služeb.

„Mám zprávy, že náš mobilní tým jede očkovat do Mlékovic 160 nebo 180 seniorů. Udělali jsme si itinerář a máme asi 600 nebo 800 seniorů, které chceme během deseti dnů naočkovat,“ řekl Radiožurnálu Chudomel.

Přitom vakcína od firmy AstraZeneca je nejméně náročná na skladování a hodí se tak i pro terénní očkování.

Dalším zařízením, kde mají vakcínu k dispozici, je nemocnice v Hradci Králové. Tam ji přivezli už v úterý odpoledne. Ale tam se neočkuje. Její mluvčí Zdeněk Tušl vysvětluje, že nechtěli vakcíny od jednotlivých výrobců zaměnit a začnou tedy koncem týdne.

„Protože očkujeme již třemi očkovacími látkami, tak nechceme, aby docházelo k nechtěnému míchání pacientů, aby náhodou nedošlo k podání jiné očkovací látky ve druhém kole. Takže jsme pacienty kontaktovali a dáme jim číslo očkovacího centra, kam se mají dostavit,“ popsal Tušl. Protože je vakcín málo, musí nemocnice podle mluvčího očkování přesně naplánovat.

Praha neotevře očkovací centra

Očkovací látku AstraZeneca dostala v pondělí taky jihlavská nemocnice, celkem 4400 dávek. Mluvčí Monika Zachrlová řekla, že zařízení zatím dodané vakcíny nevyužilo a chce s nimi začít očkovat až v pondělí.

„Vyjede náš mobilní tým a bude očkovat v dalších městech na Vysočině. Tento termín vyplynul z jednání. Vakcína nám přišla 8. února a očkování začne od pondělí, takže se asi řešilo, kdo bude očkován, která zařízení, kteří zaměstnanci, kolik dávek,“ vysvětlila Zachrlová.

Mezitím hlavní město Praha oznámilo, že zatím neotevře svá dvě očkovací centra, která měla začít fungovat v pondělí, protože jí chybí vakcíny. Zázemí ale zůstává připravené.

Magistrát čeká na zásilky od společností Moderna a AstraZeneca, jenže avizované vakcíny nedorazí ani v příštím týdnu v takovém množství, aby mohli očkovat. A to zřejmě i přesto, že AstraZeneca dodala ve čtvrtek další várku vakcín - a to 21 600 dávek. Během čtvrtku a pátku by měly být rozvezené do regionů.