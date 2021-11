Zájem o očkování nepolevuje. V listopadu zatím lidé dostali 200 tisíc vakcín, polovinu tvoří posilující dávky

Zájem o očkování proti covidu-19 nepolevuje, v posledních dnech lékaři podávali víc než 40 tisíc dávek. To je čtyřikrát víc než před měsícem. Od začátku listopadu už aplikovali zhruba 200 tisíc vakcín. Asi polovinu tvoří třetí, tedy posilující, dávky, velká část ale připadá i na první. Kvůli množství zájemců nakonec zůstala otevřená i velká očkovací centra. Praha 17:37 6. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Další vytížené očkovací centrum zájemci najdou na hlavním nádraží v Praze. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Otevřené je třeba očkovací centrum na výstavišti Černá louka v Ostravě nebo to v obchodním centru na pražském Chodově, které mělo skončit koncem října. Do obou si ale i lidé dál můžou pro očkování přijít.

Konkrétně v Praze na Chodově je to denně v průměru 830 lidí. „Do očkovacího centra Chodov může přijít každý bez předchozí registrace, a proto se tam tvoří nárazové fronty ne delší než 45 minut,“ řekla Radiožurnálu Markéta Šenkýřová, mluvčí pražského IKEMu, který tam má očkování na starosti.

Zatím by očkovací centrum na Chodově mělo fungovat do konce roku. Stejně jako to na pražském hlavním nádraží, které spadá pod Fakultní nemocnici Bulovka a kde denně naočkují zhruba 500 lidí.

Vybírání vakcín

Lidé si chodí pro vakcínu i do nemocnic nebo k praktickým lékařům. Nejčastěji tam dostávají třetí dávky, ale nechávají si aplikovat i ty první. Podle praktické lékařky Ludmily Bezdíčkové zájem narostl poté, co mají praktici vakcíny přímo v ordinacích.

„To, že si nyní můžeme objednávat ze tří druhů vakcín, nabízí taky výběr vakcíny pro pacienty, protože se ukazuje, že mnozí si rádi vyberou vakcínu‚ kterou preferují, a rádi se o ní poradí,“ uvedla Bezdíčková.

Vláda chystá na podporu očkování novou kampaň, kterou spustí příští týden. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) bude „brutální“. Inspirovala se prý „obrázky z cigaretových balíčků“.