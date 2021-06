Několikanásobná bariéra v cestě za vakcínou. Praha má plán pro lidi bez domova, stát podle ní zaspal

Proočkování co největší části populace je podle vlády jednou z hlavních cest, jak z pandemie. Podle neziskových organizací ale při plánování pozapomněla na tisíce vyloučených lidí, které se někdy bez pomoci nedokážou k vakcíně dostat. Praha se o ně proto chce postarat sama. Od ministerstva zdravotnictví k tomu potřebuje jedno potvrzení a finance. Vše je připravené, k domluvě ale stále nedošlo. Praha 7:15 23. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dostat se k očkování proti koronaviru může být pro lidi bez domova problematické. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Omezený přístup k technice nebo základní zdravotnické péči, konkrétní časy a dny k očkování první i druhou dávkou vakcíny, život bez zdravotního pojištění nebo nedůvěra v systém.

Praha začne lidem v nouzi pronajímat soukromé byty. Majitelům garantuje příjem a zaručí se za nájemce Číst článek

To jsou hlavní faktory, které lidem bez domova a drogově závislým komplikují přístup k očkování proti koronaviru. A k nim se přidávají i běžnější problémy jako třeba dezinformace a s tím související pochybnosti.

Problém zaznamenávají hlavně denní centra, kde se lidé často mění a nikdy není jisté, že se vrátí.

„Máme v kontaktech 4000 klientů a velká část z nich má veškeré kompetence k tomu si to zařídit. Také je ale velké množství lidí, kteří jsou bez bydlení, bez práce. Jejich situace je velmi složitá a jejich zdravotní i duševní stav není dobrý. A takovým lidem je potřeba pomoct,“ řekl serveru iROZHLAS.cz vedoucí kontaktního centra Sananim v Praze David Pešek.

‚Investice do jejich úspěchu.‘ New York bude mladým lidem bez domova dávat měsíční příspěvek Číst článek

Sociální pracovníci napříč organizacemi pomáhají klientům s registrací i přihlášením na termín, případně je doprovázejí do očkovacích center.

Překonat překážky přesto může být podle oslovených neziskových organizací náročné a například pro cizince, kteří žijí na ulici a nemají české zdravotní pojištění, až nemožné.

„Tito lidé mají několikanásobnou bariéru, jak se k očkování dostat,“ shrnula problematiku pražská radní pro zdravotnictví a sociální oblast Milena Johnová (Praha Sobě).

Vysoká pročkovanost celé populace bez výjimky je přitom podle současných vládních špiček pro boj s pandemií klíčová. Jak podat vakcínu tisícům vyloučených lidí na ulici, ale podle neziskových organizací i pražského magistrátu stát neřeší.

‚Vázne to na ministerstvu‘

Před šesti týdny proto Praha společně s organizacemi začala přemýšlet, jak těmto lidem pomoct.

„Snažili jsme se pro tuto skupinu dostat jednodávkové očkovací látky Janssen, protože jsme si vědomi toho, že by bylo obtížné tuto skupinu lidí dostat ve stanovený čas na druhou dávku,“ popsala pro iROZHLAS.cz pražská radní Johnová.

Zmiňovanou vakcínu, kterou vyrábí společnost Johnson & Johnson, ale mohou aplikovat jen praktici a nesmí ji přeprodávat.

Vakcíny AstraZeneca a Johnson & Johnson nakonec budou jen pro pacienty starší 60 let Číst článek

Proto se pražský magistrát se dvěma z nich dohodl, že látku lidem bez domova podají. „Všechno teď vázne na ministerstvu zdravotnictví, které vydalo doporučení používat vakcínu Janssen jen pro určitou věkovou skupinu lidí (nemohou se jí očkovat mladší 60 let - pozn. red.),“ vysvětlila dopoledne.

Johnová proto chce od resortu zdravotnictví potvrzení, že je možné tuto specifickou cílovou skupinu očkovat bez omezení věku a toho, jestli mají českou státní příslušnost. „Ten papír stále nemáme, a to je největší bariéra,“ řekla s tím, že jinak je vše připravené a domluvené.

Později doplnila, že se jí podařilo s ministrem zdravotnictví za ANO Adamem Vojtěchem spojit. Ten měl podle jejího vyjádření přislíbit, že se problematikou bude zabývat a pokusí se finance sehnat.

Na ministerstva se ale obracejí i samy neziskové organizace. Ani ty zatím nezaznamenaly úspěch.

Resort práce a sociálních věcí na dotaz serveru iROZHLAS.cz reagoval, že neziskovým organizacím pomáhal v otázce testování lidí bez domova. Očkování má ale podle něj na starost ministerstvo zdravotnictví. To na zaslané otázky do vydání článku neodpovědělo, stejně tak nereagoval ani ministr Vojtěch.

„Je to o rozhodnutí vydat nám počet vakcín pro tyto lidi s tím, že se musí domluvit, kdo uhradí práce. Pro naše jednotky lidí jsme připravení to uhradit, ale kdyby se to mělo dělat systémově, tak by to měl být nějaký rozpočet - třeba ministerstva práce a sociálních věcí,“ řekl pro iROZHLAS.cz Jindřich Vobořil, ředitel brněnské neziskové organizace Podané ruce, která se chce projektem inspirovat.

Doplnil, že jde o tisíce lidí a že by pro ně stát musel vyčlenit do deseti milionů korun. Konkrétně v Brně jsou takových klientů nižší stovky.

Kdo mobilní tým zaplatí?

Pilotní projekt nicméně brzdí i otázka financí. Jednotlivé složky státní správy se totiž nedohodly, kdo ho bude hradit.

„Vypadá to, že budeme muset zaplatit nejen aplikaci vakcíny, ale u cizinců a lidí bez pojištění možná státu i vakcíny. To mi připadá už hodně složité si představit, že takto stát vnímá odpovědnost za boj proti pandemii,“ řekla pražská radní Johnová.

Nízkoprahové centrum U Bulhara funguje v centru Prahy už patnáct let. Nyní mu hrozí zánik Číst článek

„Proočkovanost je důležitá pro celou společnost. Není to tak, že dáváme zdarma očkování někomu z ciziny, to je přínos pro proočkovanost populace. A je to ochrana celé společnosti včetně profesionálů, kteří po dobu pandemie o tyto lidi starali jak na straně zdravotních tak sociálních služeb,“ dodala. V Praze jde minimálně o stovky lidí, zatím ale není jasné, kdo z nich bude mít o očkování zájem.

Pomáhat s projektem mají i již zmiňované neziskové organizace. Jejich úkolem je vytipovat lokality, ve kterých by mobilní tým mohl být užitečný. „Máme seznam lidí a víme, kde se vyskytují, takže umíme mobilní tým nasměrovat na místo výskytu lidí bez domova a zároveň umíme dopředu zjistit, jestli je tam zájem,“ popsal národní ředitel sociálních služeb Armády spásy Jan Krupa.

Pokud se nápad osvědčí, chtěly by ho neziskové organizace zavést i v dalších velkých městech.

Podobný projekt už ostatně převzaly podle Vobořila právě brněnské Podané ruce. Hlavní město totiž před několika týdny začalo společně s neziskovými organizacemi očkovat klienty azylových domů. Několik z nich totiž během pandemie nákaza poslala do karantény.

„V očkování vidíme velkou podporu, ta situace by v azylovém domě už nenastala, kdyby se masivně rozšířil covid,“ řekl ředitel pražské pobočky Naděje Daniel Svoboda.

Naděje se ale i v tomto případě potýká s nedůvěrou klientů v očkování, zatím dostalo vakcínu 30 procent z těch, kteří v azylových domech žijí. V podobných zařízených, o které se stará Armáda spásy, je ale podle Krupy naočkovaná většina lidí.