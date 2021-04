Pět dní po předchozí skupině. ‚Od středy se k očkování budou moct registrovat i lidé nad 55 let,‘ řekl Babiš

Od středy se budou moct registrovat k očkování proti koronaviru lidé nad 55 let. Premiér Andrej Babiš (ANO) to řekl po jednání s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. Podle premiéra by Česko mělo tento týden dostat rekordní množství vakcín a to 606 000. Dorazit by taky měly dávky od firmy AstraZeneca. Už od minulého pátku se můžou do centrálního rezervačního systému registrovat taky lidé nad šedesát let.

