Očkování seniorů nad 80 let provází v Moravskoslezském kraji nejasnosti

Praktičtí lékaři už začali o uplynulém víkendu vytvářet seznamy zájemců o vakcínu proti covidu-19. Oslovili přes 4000 lidí. Vzápětí se ale dozvěděli, že očkovat zatím nemohou. Přitom krajský zástupce Sdružení praktiků takový postup domluvil na páteční schůzce ve Fakultní nemocnici Ostrava. Hejtmanství ale podobnou informaci odmítá a tvrdí, že pro očkování praktickými lékaři kraj zatím nemá například dostatek vakcín. Ostrava 11:43 22. ledna 2021

„O víkendu jsme je obvolali, jestli chtějí. Hodně jich chtělo. Teď je zase obvoláváme, že se to ruší,“ popisuje situaci praktický lékař Lukáš Veselý. Byl jedním z lékařů, kteří seniory na očkování přes víkend domlouvali. A to na základě informací z páteční schůzky ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Na ni byl přítomen i zástupce Sdružení praktických lékařů, vysvětluje jeho předseda Petr Šonka. „Tam mu bylo sděleno, že v podstatě jsou vakcíny k dispozici pro očkování praktickými lékaři v jejich ordinacích. V 11.30 v pátek mu bylo řečeno, že má do neděle do večera dodat seznam doktorů, kteří jsou ochotni se do toho zapojit, a objednávku na počet vakcín,“ dodává Šonka.

To krajský zástupce Sdružení praktických lékařů Zdeněk Hromek udělal. „Zorganizovali se lékaři v kraji a v neděli večer jsem poslal veškeré materiály, které mi lékaři byli ochotni přes sobotu a neděli zpracovat,“ říká Hromek.

Moravskoslezský kraj ale nakonec celou akci zrušil. Podle hejtmana Ivo Vondráka (ANO) totiž kraj zatím pomoc s očkováním praktickými lékaři vůbec nepožadoval. „Požadavek, který jsme vznesli směrem k Sdružení praktických lékařů a dalších, je dodat seznamy právě těchto lékařů, které my chceme očkovat,“ upřesnil Vondrák.

I proto teď praktičtí lékaři musejí seniorům opět vysvětlovat, že slíbené očkování zatím provádět nemohou.