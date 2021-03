Hejtman Kuba: Zatím chodí víc vakcín Pfizer, proto seniory očkujeme rychleji v centru než u lékaře

Očkování proti covidu-19 v Česku postupuje zatím pomalu, od začátku března se ale mohli zapojit praktičtí lékaři. „Spolupráce zatím dost drhne. Stoprocentně jsou preferována očkovací centra před očkováním u praktických lékařů,“ tvrdí předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) vidí situaci jinak: „Úkolem nás všech je očkovat všechny občany v kraji a děláme pro to maximum.“ Praha 15:19 8. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jihočeské očkovací centrum a předseda Asociace krajů a hejtman Martin Kuba (ODS) | Foto: Petr Lundák | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Šonka v Pro a proti tvrdí, že praktici zatím mají nedostatek vakcín. „Praktický lékař sice dostává vakcíny od distributora, ale na začátku řetězce vždy stojí krajský koordinátor očkování, který rozhodne, kolik z vakcín AstraZeneca půjde do očkovacích center a kolik praktickým lékařům.“

„A to je v různých krajích různé, někde dostali lékaři vakcínu všechnu. A pak jsou kraje, kde AstraZenecu praktici zatím nedostali. Jedním z nich je i Jihočeský kraj pana hejtmana Kuby,“ vysvětluje Šonka.

Předseda Asociace krajů Kuba ale připomíná, že ještě je třeba doočkovat osmdesátníky, kteří se z nějakého důvodu nedostali do očkovacího centra. „Proto jsme v našem kraji rozdělil vakcínu praktikům tak, aby byla dostupná.“

„Děláme pro očkování maximum. Kdyby u nás v kraji ležely nějaké nevyočkované dávky, tak bych tomu rozuměl, ale jsme jako kraj dlouhodobě na špici a kdykoliv sem dorazí vakcíny, tak jsou ve velmi krátké době vyočkované,“ ujišťuje politik.

Cestování za vakcínou

Šonka považuje v tuto chvíli za klíčový problém nejen nedostatek vakcín, ale také organizaci a distribuci. „V Plzeňském kraji jsme se dohodli, že třetina AstraZenecy půjde praktikům, vakcíny měly dojít v pátek. Nedošlo nic, nakonec se složitě podařilo, aby očkovala jedna praktická lékařka, ale zbytek vakcín leží někde ve skladech v Praze.“

„V tuto chvíli už očkování nezrychlíme, dokud nepřitečou velké počty AstraZenecy,“ soudí Kuba. „Potřebujeme, aby každý praktik po třech čtyřech dnech očkování ukončil a všechny dávky, které dostal, byly vykázány. Spolupráci s lékaři ale v tuto chvíli začínáme.“

Lékař uznává, že očkování v centrech je nyní rychlejší než u praktiků a pacienti dostanou termín dřív. „Není ale v pořádku, aby lidé cestovali do očkovacích center přes hranice okresu, efektivnější by bylo, kdyby praktici v regionu dostali vakcíny a mohli si nejrizikovější pacienty očkovat. Ale obávám se, že tak to zatím v mnoha krajích není míněno.“

Kuba souhlasí, že technické problémy se objevují i v očkovacích centrech. „Kdybyste věděli, co všechno musí naši ajťáci udělat, aby správně otevřeli závory. Chápu, že tohle všechno praktiky otravuje, ale s tím všichni museli počítat, že toto systém s sebou ponese.“

„Očkování není jen vpíchnutí injekce. Je to zátěž. S tím praktici možná nepočítají a to nemyslím ve zlém. Zatím podle dodávek AstraZenecy bude senior rychleji naočkován v očkovacím centru, protože holt chodí víc Pfizerů. Ale může přijít doba, kdy bude rychlejší praktický lékař. Má to svůj vývoj,“ shrnuje Martin Kuba (ODS).

„Praktici umí očkovat i jinými vakcínami než AstraZeneca a těch se zdá být dost. Doufám, že od dubna se praktici vymaní z pod jha krajských koordinátorů očkování a začne fungovat distribuce některých vakcín praktikům na přímo. Pak věřím, že se vše zrychlí,“ doufá Petr Šonka.

