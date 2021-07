Neočkovaní jsou černí pasažéři, nechtějí nést rizika. Spravedlivé je povinné očkování, tvrdí filozof Černý

Za této vlády očkování proti covidu-19 povinné nebude, slibuje Andrej Babiš (ANO). Mezitím zájem o vakcíny slábne a není jisté, zda Česko dosáhne kolektivní imunity, nebo ho čeká další vážná vlna epidemie. „Slovo povinně se očkovat mi nahání hrůzu a vyhýbal bych se mu. Je to špatně,“ míní bioetik a neurolog Jan Payne z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Etik David Černý si povinné očkování proti covidu-19 dokáže představit. Praha 15:15 25. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování proti koronaviru (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Pokud selhala jiná, méně závažná opatření, která v menší míře zasahují do lidských práv a svobod, tak pro naplnění dobrého cíle – ochranně před chorobou covid-19 – má stát nejen právo, ale i povinnost očkování provést, myslí si Černý, etik a filozof Ústavu státu a práva Akademie věd.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zájem v Česku o očkování proti covidu slábne. Měl stát očkování občanům přikázat či postihovat neočkované, aby předešel další vlně nákazy?

„Jen v Česku zemřelo s covidem-19 víc než 30 tisíc lidí, mnoho se potýká s vážnými následky. Očkování s sebou sice nese rizika, ale ta spojená s nákazou jsou výrazně vyšší. Jednoznačně se to tedy přiklání k tomu proočkovat populaci, pokud možno celou,“ dodává Černý.

Podle Payna jsou mezi neočkovanými nemocní, které do vakcinace nutit nelze.

„Je tu velká část osob liknavých a pak těch, kteří se obávají. S nimi jde pracovat a přesvědčovat je.“ Jan Payne

„Pak jsou to ti umanutí, kteří čtou fake news. Obávám se, že jejich mínění nezměníme. Je tu ale velká část osob liknavých a pak těch, kteří se obávají. S oběma posledními skupinami jde pracovat a přesvědčovat je.“

„Zavedl bych ale například to, že když se někdo nenechá očkovat, ať platí větší pojištění. Ale nevím, jak by se to administrativně provedlo,“ navrhuje bioetik.

„Na podzim začne křivka nákazy exponenciálně růst. Proto se musíme snažit populaci proočkovat pokud možno v létě.“ David Černý

Černý ale varuje, že není dostatek času na přesvědčování neočkovaných. „Ani nevěřím, že jsou tito lidé snadno přesvědčitelní. Na podzim se předpokládá, že začne křivka nákazy exponenciálně růst. Proto se musíme snažit populaci proočkovat pokud možno v létě.“

Z kolektivní imunity benefitujeme všichni, upozorňuje Černý.

„Očkování je spojeno s rizikem, byť opravdu malým. Ti, kteří se očkovat nenechají, jsou jakýmisi černými pasažéry, kteří benefitují z toho, že ostatní lidé nesli riziko za ně. To považuji za nesprávné, nespravedlivé a je to hlavní důvod, pro by očkování mělo být povinné pro všechny.“

„To se dělo za komunismu, že vláda selže. A pak se dalo něco příkazem. Tak se řešilo všechno a to je katastrofa.“ Jan Payne

Tento argument ale považuje Payne za sociální inženýrství a scientismus. „Já vnímám člověka jako svobodného. A to je třeba stále respektovat. Povinné očkování si umím představit v Rusku nebo v Číně a v podobných státech.“

Už stát samotný omezuje naši lidskou svobodu, namítá filozof. „Naše svoboda není absolutní a je jen otázkou, do jaké míry může být omezována. Očkováním omezuji svobodu, ale s tím se setkáváme i na jiných úrovních společenského života,“ konstatuje David Černý.

„Těch 30 tisíc mrtvých je jen známkou absolutního selhání této vlády, které nemůžeme řešit tím, že občané teď povinně budou něco dělat. To se dělo za komunismu, že vláda selže – a pak se dalo něco příkazem. Tak se řešilo všechno a to je katastrofa,“ odmítá povinnou vakcinaci Jan Payne.

Poslechněte si celou debatu se všemi argumenty obou stran. Moderuje Lukáš Matoška.