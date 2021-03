Do očkování proti koronaviru se dosud zapojily čtyři pětiny praktiků. Bojují ale s technickými problémy

Praktičtí lékaři za včerejšek zaregistrovali k očkování proti covidu-19 na 25 tisíc lidí. Radiožurnálu to řekl předseda jejich Sdružení Petr Šonka. Podle něj lékaři bojují s technickými problémy. Dosud se do systému zapojily asi čtyři pětiny praktiků. Ti upozorňují, že lidé, kteří chtějí vakcínu dostat přímo v ordinaci, mají svého lékaře kontaktovat a ten je nahlásí do centrálního registru. Jinak jim systém přidělí termín v očkovacím centru. Praha 17:21 2. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování proti covidu-19 | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Praktičtí lékaři mohou své pacienty nad 70 let k očkování registrovat už druhý den. Neobešlo se to ale bez technických problémů. Systém třeba nedokázal ztotožnit některé pacienty a nepustil je k registraci.

„Vzhledem k tomu, že se systém dokončoval na poslední chvíli, tak zatím nekomunikuje s našimi softwary, musíme pacienty zadávat ručně. Včera jsem zadával 20 pacientů asi hodinu, než se mi podařilo je tam dostat,“ pokračuje předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Podle vládního zmocněnce pro IT Vladimíra Dzurilly systém žádné problémy nehlásí. Přiznává ale, že lékaři teď mohou zadávat pacienty pouze jednotlivě a na vylepšení se pracuje.

„Dneska je to výběr pacienta jednotlivě a hromadný výběr bude spuštěn jako funkcionalita v nejbližších dnech,“ dodává Dzurilla.

I tak si ale lidé na samotnou vakcínu v ordinaci počkají. Důvodem je jejich nedostatek. K některým lékařům by se první mohly dostat koncem března.

„V každém kraji by mělo být rozvezeno 100 dávek pro lékaře, na které vyjde v tom týdnu. To znamená řekněme, že máme v kraji 200 lékařů a budeme mít 100 dávek pro 20 z nich, tak se zaveze těch prvních 20. Klíčem bude to, kdo má nejvíc zaregistrovaných pacientů," vysvětluje princip rozdělování Šonka.

Praktičtí lékaři vyzvali hejtmany a vládu, aby do všech zapojených ordinací dostali 100 dávek vakcíny. Během následujících dvou týdnů by tak naočkovali tu nejrizikovější populaci. Do té patří i vážně nemocní.

Ty lékaři mohou registrovat i v případě, že jsou mladší 70-ti let. Jde třeba o pacienty s rakovinou nebo kardiovaskulárními chorobami. Seznam konkrétních onemocnění mají od ministerstva zdravotnictví.

Chytrá karanténa

„Kritéria se hodnotí na základě toho, kdy se sleduje na JIP, jaké choroby se tam nejčastěji vyskytují a jaké mají nejhorší průběh,“ říká Cyril Mucha ze Společnosti všeobecného lékařství.

Naplno by se očkování v ordinacích praktiků mělo rozběhnout v dubnu, až bude dostatek vakcín. Používat mají především tu od firmy AstraZeneca. Druhou dávku by lidé měli dostávat s odstupem tří měsíců.