S očkováním seniorů by mohli pomoci praktičtí lékaři. ‚Hledá se řešení,‘ řekl šéf jejich sdružení

Senioři nad 80 let by se mohli nechat očkovat v ordinacích u svých praktických lékařů. Shodli se na tom zástupci krajů, ministerstva zdravotnictví i praktiků. Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka Radiožurnálu řekl, že teď se bude pracovat na technickém řešení. Konkrétní termín, od kdy by mohli praktici očkovat, zatím jasný není.

