Zájem o přeočkování je mezi klienty vysoký. Chybí ale instrukce, říká za sociální služby Horecký

Už za 10 dnů se budou moct první zájemci registrovat k očkování třetí dávku vakcíny proti koronaviru. Nejdříve přijdou na řadu ti, kteří jsou očkováni od ledna. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje přeočkování hlavně lidem nad 60 let a pacientům s chronickými potížemi. Na další kolo očkování se připravují také domovy pro seniory. Hostem vysílání ranního Radiožurnálu byl prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. Praha 9:22 10. září 2021

Jaká je proočkovanost klientů a personálu domovů pro seniory?

Proočkovanost klientů, respektive seniorů, osob starších 70 let je poměrně vysoká. Je přes 92 procent. U zaměstnanců je proočkovanost nižší. A je někde nad 65 procenty. Číslo je relativně stabilní z posledních dní, týdnů nebo málo měsíců. Zvyšuje se už pouze mírně.

A tušíte, jaký bude o třetí dávku v domovech zájem, ať už mezi seniory nebo mezi personálem?

Jak jsme zjišťovali, tak zájem bude poměrně velký. Samozřejmě od osob, které absolvovaly očkování dvěma předchozími dávkami. Nicméně zatím chybí nějaké jasné informace a instrukce, jak to očkování bude probíhat. Je ještě relativně čas, protože je tam ta podmínka osmi měsíců po druhé dávce. Úplně první domovy se začínaly očkovat někdy 4. a 5. ledna. To znamená, tam ta situace, nebo to splnění podmínky nastane za týden.

Většiny ale ukončila úplně druhou dávku až někdy v závěru ledna, začátkem února, takže tam to bude aktuální začátkem října. Tak jak se senioři ani zaměstnanci neregistrovali do systému začátkem roku, kdy se zavezly vakcíny do daného zařízení, a proběhlo očkování všech, kteří se o to měli zájem, tak stejně by tomu mělo být i v tomto případě. Nicméně zatím jakékoliv instrukce, ať už směrem k praktickým lékařům či krajským koordinátorům nebo nadřízeným chybí.

Musí se na očkování domovy nějak speciálně připravovat. Kdo třeba bude zájemcům dávat třetí injekci? Budou to přímo zaměstnanci domova, zdravotníci venku nebo nějaké mobilní očkovací týmy?

Musí to být praktický lékař. Nebo to může být všeobecná sestra pod dohledem a za přítomnosti praktického lékaře. Praktický lékař dochází zpravidla do zařízení jednou, dvakrát až třikrát týdně podle velikosti toho zařízení. Je to smluvní praktický lékař klientů v daném zařízení. Tak to probíhalo v případě první vlny očkování a tak to bude i v tomto případě. U zaměstnanců je samozřejmě možnost se domluvit s pracovním lékařem nebo řešit to očkovacími centry u nemocnic, takže tam je možnosti více.

Případně mobilní očkovací týmy, které by mohly jezdit za seniory?

Ty také. Mobilní očkovací týmy také dojely do některých zařízení, tam, kde se s tím lékařem byl problém. Anebo tam, kde je pohyblivost seniorů, kteří jsou ve svém domácím prostředí a ve svých domovech, náročnější. Ale tam může probíhat očkování i v rámci tzv. návštěvní služby praktických lékařů.

Epidemie koronaviru po prázdninách opět mírně sílí. Domovy pro seniory musí od září pravidelně testovat neočkované klienty i zaměstnance. Jak to teď vypadá s počty nakažených? Máte nějaká aktuální číslo?

Počty nakažených se pohybují v desítkách. Je tam menší nárůst, ale jsou to opravdu nižší desítky. Ten přesný počet za poslední týden nemáme. Máme informaci před asi 10 dny. Ale zjišťovali jsme, jaká je tedy, jaké jsou výsledky právě toho pravidelného testování. Týká se, zopakuji, jen těch, kteří nejsou očkováni nebo neprodělali onemocnění ve 180 dnech. Incidence je tam také minimální. Je to obdobná situace asi jako ve školách. Možná bych si dovolil říct ještě lepší.

V jakých regionech je situace nejhorší?

To kopíruje částečně situaci v České republice. Takže mírně horší je situace v Karlovarském kraji.