Registračním systémem neprojdou čeští občané polské národnosti. Poradit nedokážou ani operátoři

Čeští občané polské národnosti mají problém s registrací k očkování proti covidu-19. Důvodem je jiný tvar jejich rodného čísla, které je jedenáctimístné, zatímco české má obvykle deset znaků. Informoval o tom náměstek hejtmana Lukáš Curylo (KDU-ČSL). Téma chce v pondělí projednat i na zasedání krajského krizového štábu. Za nedostatky v registračním systému v sobotu vládu kritizovalo předsednictvo lidovců. Ostrava 16:19 16. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Systém pro registraci lidí starších 80 let na očkování | Foto: Fotobanka Smartmockups.com | Zdroj: Repro MZČR

„V našem kraji žije početná polská národnostní menšina. Rodné číslo těchto občanů má 11 čísel a už měli před časem problém, když se chtěli zaregistrovat na testování. Takže jsme teď zase trochu v šoku, když ani po roce vláda při registraci na očkování na tento problém nepamatovala,“ uvedl Curylo.

V Ostravě se neočkuje kvůli problému s rezervacemi. Chyba byla na straně nemocnice, říká Babiš Číst článek

Europoslanec a místopředseda KDU-ČSL Tomáš Zdechovský vyzval premiéra Andreje Babiše (ANO) i ministerstvo zdravotnictví v čele s Janem Blatným (za ANO), aby odstranili veškeré chyby v systému. „Není možné, aby osmdesátiletí senioři a jejich rodiny trávili hodiny u počítače a na telefonních linkách, protože registrační systém ani více jak 24 hodin po spuštění prostě nefunguje,“ sdělil Zdechovský v tiskové zprávě.

Nepomohla ani operátorka

Markéta Vyvlečková z příhraničního Českého Těšína na Karvinsku uvedla, že s registrací babičky s polským občanstvím jí nedokázali pomoci ani na speciální lince k očkování. „Zkoušela jsem zaregistrovat svou babičku, která má polské občanství a rodné číslo je proto složeno trochu jinak než české. Nechtělo jí to však do systému zaregistrovat a rodné číslo validovat a i po zdlouhavém volání na linku 1221 si s tím operátorka nakonec nevěděla rady,“ uvedla Vyvlečková.

V Česku se v pátek v osm ráno spustil rezervační systém pro očkování. První den spuštění Centrálního rezervačního systému k očkování proti covidu-19 se do něj zaregistrovalo 116 994 seniorů. Z toho 9800 lidí starších 80 let si rezervovalo termín. Spuštění registračního systému na očkování proti koronaviru pro lidi nad 80 let v pátek provázel velký zájem, ale i technické problémy - zpožďovaly se autorizační textové zprávy, systém byl chvílemi nedostupný, přetížená byla i telefonní linka 1221. Seniorů nad 80 let v Česku žije zhruba 441 000, většina z nich doma.