Proočkovanost seniorů je téměř 90 procent, uvedl Dušek. Chráněné jsou již i mladší věkové kategorie

K očkování proti koronaviru se mohou v Česku nově hlásit cizinci, kteří nemají veřejné zdravotní pojištění. Vakcínu si budou hradit sami. Pokud mají komerční pojištění, vakcínu jim uhradí pojišťovny. Zatím mají v Česku ukončené očkování skoro dva miliony lidí. Aplikace vakcín už se podle šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška projevuje i na zmírňování epidemie. Rozhovor Praha 10:23 11. června 2021

Průměrný počet nových případů nákazy koronavirem klesl zhruba k 300 denně. Je pokles patrný ve všech věkových kategoriích?

Myslím si, že se teď dostal dokonce pod 300 denně a ten pokles se týká všech věkových kategorií. Nálož progresivněji klesala a drží se dále nejvíce v seniorních skupinách obyvatel, které byly prioritně očkovány jako první. I mě velmi příjemně překvapil zájem seniorů o očkování, kde se dostáváme v podstatě v těch nejvyšších kategoriích až k 90procentní proočkovanosti. Tudíž začínáme mít v těchto nejvíce zranitelných skupinách velmi dobře chráněnou populaci a klesá i intenzivně zátěž nemocnic. Například včera bylo na celou Českou republiku hospitalizováno 13 pacientů, předevčírem 10. Takže zátěž nemocnic velmi dobře klesá.

Evidujete ještě významnější záchyty nemocných třeba v jižních Čechách nebo na Šumpersku?

Přesně tak. Bohužel je to jeden ze dvou rizikových faktorů, na které je potřeba dávat pozor, a to jsou dnes již ani ne tak rozdíly mezi kraji, ale na úrovni okresů. Může to být zárodek nějakého dalšího šíření epidemie z lokálních ohnisek, která známe třeba z minulého léta. I když ta situace v tomto roce a létě bude absolutně jiná právě díky očkování.

Abych vám neutekl z otázky, kdybych byl zcela konkrétní, mezi nejvíce zatížené okresy s potenciálně rizikovými trendy patří na prvním místě Český Krumlov, potom Klatovsko, částečně České Budějovice, správně jste řekl i Šumpersko, potom neustále Vsetín ve Zlínském kraji. Hodnoty jsou relativně zvýšené i v Libereckém kraji, takže stále je nějakých osm či devět okresů, které označujeme za potenciálně rizikové a musí se tam situace došetřit a epidemie dobrzdit.

Jak by se mohlo projevit na číslech cestování do zahraničí? Protože nás čekají letní prázdniny.

Určitě to nebude to samé, co bylo minulý rok, kdy se v pozadí nekontrolovatelně vytvářela nějaká nálož, protože to postupující očkování pojede i během léta.

Nebojíte se třeba toho, že přichází zlom a mladší věkové kategorie nebudou mít takový zájem? Nemůže se to zlomit, a naopak ten trend zvrátit?

Zatím to v těch datech nevidím, i když tyto signály slýchám, i z některých regionů. V celkových datech vidím relativně narůstající počty registrovaných a rezervovaných. Vzhledem k tomu, že velmi mladé ročníky byly otevřeny teprve nedávno, tak se to nedá úplně srovnávat s těmi, které běží už dlouhodobě.

Abych byl konkrétní, vezmu-li si veškerou dospělou populaci v kategorii věku 16+, tak v tuto chvíli máme 49, 50 procent lidí s alespoň jednou dávkou, 22 procent lidí s oběma dávkami, a když k tomu připočteme ještě ty, kteří nemoc prodělali nedávno a nemohou být očkováni, tak dospělá populace 16+ je dnes chráněná určitě více než z 50 procent, možná i více než z 60 procent. Situace skutečně začíná být stabilní.

Ptal jste se na možné dopady cestování. Jak jsem řekl, neobáváme se, že by to vytvářelo nějakou novou masivní nálož v populaci. Riziko ale mohou představovat rizikové mutace, které by třeba mohly snižovat účinnost vakcín, respektive je obcházet. Takže z tohoto důvodu bude určitě muset být toto léto zvýšená ostražitost – ať už je to testování lidí, kteří se vrací, a podobně. To by nám mohlo ještě udělat nějaké riziko, které si samozřejmě nepřejeme, zejména pro podzimní měsíce.