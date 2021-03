Ivermektin může předepsat lékař. Je to lepší než shánět načerno pastu pro koně, říká Irena Storová

Je bezpečné dál očkovat vakcínou AstraZeneca, kterou už několik evropských států přestalo používat kvůli tomu, že údajně způsobuje krevní sraženiny? „Postoj Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) je stále takový, že benefit očkování převažuje nad možnými riziky,“ uvádí ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová. Interview Plus Praha 19:32 18. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Já musím konat tak, abych se mohla každému pacientovi a občanovi podívat do očí,“ říká o schvalování vakcín ředitelka SÚKLu Irena Storová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vysvětluje, že léčiva jsou z hlediska bezpečnosti sledovány i po registraci, která jim může být v krajním případě odebrána. V případě vakcíny AstraZeneca prý ale bylo očkování pozastaveno z preventivních důvodů, dokud nerozhodne farmakovigilanční výbor EMA, a to na úrovni vlád a ministerstev, nikoli národních lékových agentur.

„Předpokládám, že pokud rozhodne tak, že vakcína je bezpečná a nebyla potvrzena příčinná souvislost, tak že ty státy očkování opět spustí,“ míní Storová.

SÚKL za poslední týden eviduje 10 podezřelých úmrtí, jeho ředitelka k tomu ale poznamenává, že s rostoucím počtem očkovaných mezi nimi přibývá i osob, které umírají z běžných důvodů.

„Může jít o osoby, u kterých je souběh chronického nebo vrozeného onemocnění. Může tam být i souběh očkování a covidu, protože mezi první a druhou dávkou či krátce po ní ještě člověk nemusí být plně chráněn,“ podotýká.

Co s neregistrovanými vakcínami

V některých evropských zemích se už očkuje ruskými a čínskými vakcínami, které nemají schválení od EMA. Podle prezidenta Miloše Zemana i premiéra Andreje Babiše (ANO) by k jejich nasazení stačilo, aby je schválil SÚKL. Storová si ale podle svých slov politický nátlak nepřipouští.

„Já musím konat tak, abych se mohla každému pacientovi a občanovi podívat do očí. Ač nám někdy hanlivě nadávají, že jsme úředníci, tak SÚKL se vesměs skládá z lékařů, farmaceutů, veterinárních lékařů, chemiků. My se nepovažujeme za úředníky. Náš pohled musí být striktně odborný a sledovat to hlavní: aby pacient dostal bezpečný a účinný lék,“ zdůrazňuje Storová.

V případě ruské vakcíny Sputnik V začal proces evropské registrace začátkem března.

„Nástroj průběžného posuzování se normálně nepoužívá. Je to zrychlený proces, kdy žadatel předloží dokumentaci a neustále se s ním komunikuje, co je ještě třeba dodat. Délku nelze odhadnout, protože záleží na tom, co a jak rychle a kvalitně žadatel dodá,“ popisuje.

Pasta pro koně

V Česku se diskutuje o využití ivermektinu k léčbě nemoci covid-19. Podle Storové ho lékař může předepsat a nepotřebuje k tomu žádné schválení, stačí jen ohlášení této skutečnosti SÚKLu.

Ivermektin je sice prověřený a bezpečný lék, není ale dokázána jeho účinnost pro léčbu pacientů s covidem. Ve Spojených státech se už také objevily případy předávkování ivermektinem, kdy šlo o léčiva pro veterinární použití. V Česku zatím takový případ hlášen není.

„U pacientů s covidem musí lékař sledovat jaterní funkce a stanovit dávkování. Je to určitě lepší než si ten lék opatřit ve formě pasty pro koně na černém trhu. Ale stále je to experimentální užití léku a je třeba, aby lékař pacienta monitoroval,“ říká Storová.

„Studie, které byly provedeny, jsou na malém počtu pacientů. Ta největší byly na vzorku asi 400 lidí a bohužel neprokázala žádný zvláštní léčebný efekt u pacientů s mírným covidem. To je vše, co v tuto chvíli máme,“ uzavírá.