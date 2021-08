Česko má první očkované třetí dávkou. Proti koronaviru jim chyběly protilátky

Několik lidí z rizikových skupin už v Česku podle zjištění Radiožurnálu dostalo třetí dávku vakcíny proti koronaviru. Tento týden přeočkování vybraných obyvatel podpořila Česká vakcinologická společnost a další odborné skupiny. Na finální rozhodnutí ministerstva zdravotnictví se ale stále čeká. Praha 6:37 27. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Proti hospitalizacím a závažnému průběhu onemocnění zůstává ochrana nadále vysoká i při dvoudávkovém schématu. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vakcinaci třetími dávkami potvrdila pražská Fakultní nemocnice v Motole. Ani po ukončeném očkování dvěma dávkami vakcíny společností Pfizer a BioNTech se totiž u některých vysoce rizikových transplantovaných pacientů nevytvořilo dostatečné množství protilátek.

„Byly to jednotky případů a lékaři vše velmi pečlivě zvažovali. Pro tuto aplikaci byl použitý jiný typ vakcíny, než byl ten původní,“ potvrdila mluvčí FN Motol Ludmila Šimáčková. Zda pacienti dostali jako třetí vektorovou vakcínu firmy AstraZeneca, mluvčí neupřesnila. „Víc podrobností nemám k dispozici,“ dodala Šimáčková.

Dalšího očkovaného třetí dávkou mají i ve středních Čechách. „Pacient byl poučený, že to není doposud schválená strategie, ale že to je na doporučení vyššího pracoviště. Je to za souhlasu jak pacienta, tak samozřejmě toho pracoviště,“ popsal primář interny Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi Martin Polák, současně také krajský koordinátor očkování.

Polák doplnil, že v tuto chvíli už je takové očkování v souladu se stanoviskem odborných lékařských skupin, a proto v něm nevidí žádný medicínský problém. Odborné lékařské společnosti už minulý týden informovaly, že oproti běžné populaci si „40 až 60 % nemocných po orgánových transplantacích nevytvoří po dvou dávkách očkování mRNA vakcínami žádné protilátky.“

Podle Poláka se na příkladu Izraele ukazuje, že třetí dávka protilátky u očkovaných zásadně navyšuje. V blízkovýchodní zemi ji dostalo podle serveru The Times of Israel už přes 1,7 milionu lidí.

„Ukázalo se, že imunita významným způsobem posílí. Ve věkové kategorii do zhruba 55 let je šestinásobný vzestup hladiny protilátek, u starších nad 65 let dokonce jedenáctinásobný. A hlavně dochází i k významnému posílení buněčné imunity,“ vysvětlil Polák.

Ministerstvo vyčkává

Ministerstvo zdravotnictví už několikrát zopakovalo, že oficiální rozhodnutí o podávání třetích dávek má padnout do konce srpna. Šéf resortu Adam Vojtěch (za ANO) Radiožurnálu tento týden řekl, že jakékoli podání třetích dávek před zveřejněním ministerského stanoviska by spadalo do režimu off-label, tedy mimo schválenou registraci.

„Asi to možné je,“ připustil s tím, že ale o podávání třetích dávek nemá žádné informace. „Je to jedna z věcí, kterou budeme muset ještě řešit. Nejde jenom o to, čím se bude očkovat, kde a kdy, ale musí se nastavit nějaký právní rámec,“ doplnil Vojtěch.

V pondělí bude přeočkovávání řešit Rada vlády pro zdravotní rizika. Podle Vojtěcha by se s podáváním třetích dávek ve větším mělo začít až v říjnu. Ministerstvo se při finálním stanovisku chce opřít o vydaná doporučení odborných lékařských skupin.

Už minulý týden vydala Společnost pro orgánové transplantace pozitivní stanovisko k očkování vybraných pacientů po transplantacích. Tento týden v pondělí Česká vakcinologická společnost (ČVS) a další odborné skupiny pak publikovaly doporučení, aby k podání dodatečné třetí dávky u lidí se střední až těžkou imunosupresí došlo už čtyři až osm týdnů od ukončené vakcinace.

Pro zdravotníky bez prodělaného onemocnění, lidi nad 65 let nebo chronicky nemocné doporučili odborníci podávání posilujících dávek po osmi až dvanácti měsících. Používat by se k tomu měla totožná vakcína, kterou lidé dostali v předchozích dvou případech. U vektorové vakcíny AstraZeneca pak očkovací látka typu mRNA (Pfizer nebo Moderna).

U jednodávkové vektorové vakcíny Johnson & Johnson dosud není dostatek dat pro jednoznačné stanovisko, šéf ČVS Roman Chlíbek ale Radiožurnálu řekl, že i člověk s touto vakcínou, který splňuje předložená kritéria, „by mohl dostat ještě jednu dávku mRNA vakcíny“.

Odborné skupiny vycházely ve svém doporučení z izraelských dat nasbíraných od loňského prosince do letošního července, která ukazují, že „efekt ochrany po očkování proti symptomatické formě covid-19 v čase klesá“, propad je až o 50 procentních bodů, za což může být zodpovědné „oslabení postvakcinační imunity v čase, ale také větší rozšíření delta varianty koronaviru“.

Proti hospitalizacím a závažnému průběhu onemocnění ale zůstává prý ochrana nadále vysoká i při dvoudávkovém schématu.