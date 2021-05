Česko v červnu dostane přes tři miliony vakcín, zájem o ně ale mezi mladšími lidmi klesá

Dodávky vakcín proti koronaviru budou příští měsíc opět vyšší. Optimistický scénář počítá s možná až 3,2 milionu vakcín. Vyplývá to z informací od zdrojů z farmaceutických společností a odhadů ministerstva zdravotnictví, které má Radiožurnál k dispozici. Zájem o ně mezi mladšími věkovými kategoriemi ale klesá. Praha 6:56 27. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zájem o očkování mezi mladými lidmi je nízký. Vláda chce proto upravit očkovací kampaň. (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Nejvíc dávek pošlou do Česka opět firmy Pfizer a BioNTech. Každý týden by to mělo být přes 600 tisíc dávek, dohromady 2,5 milionu. Vakcíny německo-amerického konsorcia jsou mezi lékaři nejpoužívanější, čtyři z pěti vyočkovaných dávek dorazily do Česka právě od těchto firem, vláda jich také objednala nejvíce.

Od americké společnosti Moderna v červnu přijde 300 tisíc vakcín, ve druhé půlce měsíce to bude každý týden přes 80 tisíc. Drtivou většinu těchto vakcín získají ordinace praktických lékařů. Desítky tisíc jich ale bude stále potřeba v očkovacích centrech k aplikaci druhých dávek.

Nejisté jsou zatím dodávky od britsko-švédské firmy AstraZeneca, odhady se pohybují kolem čtvrt milionu vakcín. Farmaceutická společnost Johnson & Johnson pak pošle maximálně 200 tisíc dávek, spíš méně. Půjde o zhruba dvojnásobné množství očekávaných květnových dodávek.

Úprava kampaně

Problém, který musí stát řešit, je ale mnohem menší zájem o vakcíny mezi mladými lidmi. V úterý se registrace zpřístupnila lidem ve věku od 30 do 34 let, kterých je asi 720 tisíc. Do odpoledních hodin o očkování přihlásilo přes 100 tisíc z nich. Asi 60 tisíc z nich už vakcínu dostalo dřív, šlo o zdravotníky nebo třeba učitele.

Třeba ve věkové skupině 40 až 44 let chce vakcínu 47 procent lidí. Mezi seniory staršími 80 let, pro které jsou ale registrace otevřené už několik měsíců, je to 87 procent.

Vláda očekává, že mezi mileniály nebude zájem tak velký, proto hodlá spolu s ministerstvem zdravotnictví upravit očkovací kampaň, aby mělo Česko šanci dosáhnout na 70procentní proočkovanost svých obyvatel. Ta je podle epidemiologů nutná pro návrat k normálnímu životu.