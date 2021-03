ONLINE: Po Velikonocích se začnou očkovat senioři starší 65 let, řekl Chlíbek. Přesné datum zatím není

Duben bude zásadním zlomem v očkování proti koronaviru. Kromě toho, že by do Česka měly dorazit další dávky vakcín proti koronaviru se nejspíš po Velikonocích otevře očkování pro seniory nad 65 let. „Může být k diskusi, jestli neotevřít i kategorii 60+,” řekl pro Radiožurnál epidemiolog a člen expertního týmu ministerstva zdravotnictví Roman Chlíbek. Přesné datum není známé. Dodal, že se uvažuje i o tom, že prioritu dostanou lidé s vyšším tlakem.

