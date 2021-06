‚Došlo k pochybení jednotlivce.’ V ostravské fakultní nemocnici vyhodili 222 dávek vakcíny

Minulý týden v ostravské fakultní nemocnici museli zdravotníci vyhodit 37 ampulek vakcíny od firem Pfizer/BionTech, tedy 222 dávek. „V Lékárně Fakultní nemocnice Ostrava byl nedopatřením narušen teplotní řetězec,“ vysvětlila pro server iROZHLAS.cz Iva Piskalová z tiskového oddělení. A po takové nehodě už je nemohou lékaři podat pacientům. Celkem očkovací místa v celém Česku znehodnotila 2220 dávek vakcín. Praha 16:52 24. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku se od 1. března znehodnotilo celkem 2220 dávek vakcín. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Patnáctého června Fakultní nemocnice v Ostravě vykázala 222 znehodnocených vakcín Comirnaty za jediný den. Vyplývá to z oficiálních statistik ministerstva zdravotnictví. Podle Ivy Piskalové z tiskového oddělení nemocnice došlo k „narušení teplotního řetězce.“

„Takovéto vakcíny již nelze aplikovat, a proto byly zlikvidovány. Událost byla nahlášena a komisionálně prošetřena a bylo zjištěno, že došlo k nesystémovému pochybení jednotlivcem,“ vysvětlila serveru iROZHLAS.cz.

Incident zařízení nahlásilo i Moravskoslezskému kraji. „Je to evidováno jako mimořádná událost, bylo to následně prošetřeno a byla tam přijata opatření tak, aby k tomu už nedocházelo,“ popsal místní koordinátor očkování Pavel Rydrych. „Je to velký exces, ale jsme jenom lidé,“ podotkl.

Ostravská nemocnice se tak kvůli ojedinělému incidentu stala zařízením, které znehodnotilo od 1. března nejvíce vakcín v Česku. Celkem jich bylo 228.

Druhé místo v nelichotivé statistice obsadila Oblastní nemocnice Jičín, kde přišli celkem o 222 vakcín. Jak upozornil server Seznam Zprávy, naprostou většinu z nich vyhodili po květnové bouřce. Podle královéhradeckého koordinátora Jaroslava Malého voda vytopila místní lékárnu a kvůli tomu vypadl proud a s tím přestala fungovat lednice.

210 dávek očkování od firmy Moderna pak znehodnotili v telčské poliklinice. Všechny zlikvidovali podle místního koordinátora Alexandra Filipa kvůli rozbité ledničce. Celkem se v Česku vyhodilo od 1. března 2220 dávek od všech dostupných druhů vakcín.