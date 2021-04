Vakcíny dostávala očkovací centra napojená na politiky. Pro Kadaň byly na úkor krajských nemocnic

Mimořádné dodávky vakcín proti covidu-19 dostávala v Ústeckém kraji očkovací místa s vazbami na politiky a vedení organizace Krajská zdravotní. Právě tyto instituce měly zásadní vliv na rozdělování vakcín.

Data vyplývají z oficiálních statistik ministerstva zdravotnictví. Radiožurnál zmapoval tři příklady pochybného přidělování očkovacích látek.

Krajští opoziční zastupitelé vládnoucí politiky podezřívají, že očkovací látky zneužívají v předvolebním boji. Upozorňují také na to, že očkování je výnosný byznys.

Před vchodem do nemocnice v severočeské Kadani se tlačí desítky lidí. Staří, mladí, zdraví i ti s různým zdravotním postižením. Vyplní formulář a postaví se k dalším do fronty, která se line po schodišti do druhého patra, kde jsou ordinace. Všichni přijeli kvůli očkování proti onemocnění covid-19.

Nemocnice dostala mimořádnou dodávku vakcín a za víkend 6. a 7. března jich aplikuje přes 4200. Očkovací maraton plně zaměstná lékaře a sestry z nemocnice i dvě desítky dobrovolníků. Takové množství vakcín za dva dny se dosud nepodařilo vyočkovat ani v největších vakcinačních centrech v Česku.

Jenže akce v Kadani vyvolala otázku, proč právě sem poslal Ústecký kraj tolik dávek.

Hejtman Jan Schiller (ANO) odmítá, že by v tom hrála roli politika a stranická příslušnost. „Ježišmarjá, přestaňte tady s tím,“ reagoval emotivně na dotaz Radiožurnálu. „Žádné politické rozhodnutí v tom není. Tam není pan Richter ani pan Kulhánek, nemá to s tím nic společného.“

Zmínil svého poradce, manažera hnutí ANO a poslance Jana Richtera a svého náměstka Jiřího Kulhánka z ODS, s níž tvoří ANO v Ústeckém kraji koalici.

Podobně hovořili i dva zmínění. „Každý si o mně myslí bůhvíco, ale já tady ty věci neřídím. Prostě neupřednostňuju někoho nebo něco, kde já jsem,“ dušoval se Richter. Také starosta Kadaně Kulhánek tvrdil, že na přidělení vakcín svému městu neměl „ani milimetr zásluhy“.

Otázka ale zůstává. Proč právě Kadaň? „Byla nejlépe připravená,“ řekl Kulhánek. To samé prohlásil i ředitel kadaňské nemocnice Petr Hossner, jenž se s Kulhánkem dobře zná – je rovněž členem ODS a na kadaňské radnici působí jako zastupitel.

Odmítli to, tvrdí hejtman

Hlavní hygienička Dana Vaculíková doplnila, že „nejlépe připravená“ znamená, že kadaňská nemocnice dokázala zajistit dost prostoru a personálu.

Jenže má to háček, a to hned několik. Ani nemocnice v Kadani podle zjištění Radiožurnálu nemohla zařídit masivní očkování vlastními silami. Na zapisování údajů o očkovaných lidech, což zabírá při vakcinaci nejvíce času, si narychlo sháněla dobrovolníky.

Podle hejtmana Schillera dostal Ústecký kraj tisíce dávek nečekaně a bylo nutné narychlo zorganizovat očkování.

„Obvolávali jsme nemocnice, jestli jsou schopné takové množství vyočkovat. Říkaly, že ne. Až kadaňská oznámila, že to zvládne,“ nechal se slyšet hejtman. Které nemocnice to odmítly, neupřesnil.

Podle zjištění Radiožurnálu se v krajských nemocnicích spadajících pod Krajskou zdravotní – v Teplicích, Mostě, Chomutově ani Děčíně – nikdo neptal.

„Osloveni jsme nebyli,“ potvrdil ředitel děčínské nemocnice Michal Hanauer. „Mě se určitě nikdo neptal,“ přidal se ředitel mostecké nemocnice Petr Najman.

Podobně mluví i ředitel Městské nemocnice v Žatci Jindřich Zetek. Město je sice velikostí srovnatelné s Kadaní, ale jeho nemocnice má spádovou oblast pro 90 tisíc lidí.

Zetek Radiožurnálu řekl, že nabídku čtyř tisíc vakcín nedostal. „Kdybych měl takovou informaci 24 hodin předem, tak jsme schopni technicky zajistit aplikaci takového množství vakcín bez problémů. Máme k dispozici lékaře, sestry, obslužný personál, ambulance, ve kterých je možné aplikace provádět. Nás se ale nikdo neptal,“ prohlásil.

„Po bitvě je každý generál. To teď říká každý, že by to zvládl,“ namítá hejtman Schiller.

Krajským očkovacím koordinátorem na severu Čech byl donedávna Aleš Chodacki, tehdejší generální ředitel Krajské zdravotní, který byl ale po neshodách ve vedení firmy v březnu odvolán a následně skončil i jako koordinátor. Nyní už se k očkování nechce vyjadřovat. „Zeptejte se těch, kteří to teď vedou,“ řekl.

Novým očkovacím koordinátorem je od 24. března vedoucí zdravotnického odboru krajského úřadu Petr Severa. Ani on nechtěl rozpor vysvětlit. „Tehdy jsem ještě nebyl koordinátorem očkování a v té minulosti se nehodlám hrabat,“ reagoval.

Na úkor krajských nemocnic

Jenže kadaňská nemocnice dostávala od Ústeckého kraje mimořádné příděly i mimo zmíněný víkend.

Podle statistik ministerstva zdravotnictví o vykázaných očkováních za celý březen dostala 10 189 dávek, víc obdržela jen ústecká nemocnice – 14 959. Všechny ostatní čtyři páteřní nemocnice, spadající pod Krajskou zdravotní, nedostaly ani polovinu toho co kadaňská. A třeba ta v Teplicích vykázala jen 3808 vyočkovaných dávek.

Hejtman Schiller to vysvětlil tím, že v těchto nemocnicích není dost místa a větší nápor lidí k očkování by tam nezvládli. Ředitelé ale pro Radiožurnál uvedli, že by mohli očkovat mnohem víc, než kolik vakcín jim dává Ústecký kraj.

„Mohli bychom dostávat víc vakcín,“ řekl třeba ředitel nemocnice v Mostě Petr Najman. „Ani naše kapacita není plně využita, jsme schopni očkovat víc. Naše žádosti ale zatím nebyly naplněny,“ posteskl si už koncem března ředitel teplické nemocnice Tomáš Hrubý.

V Teplicích a Děčíně se očkovací místa již přesunula z nemocnic do větších prostor a dodávky vakcín se tam zvýšily. Pořád to ale nedosahuje množství, které obdržela nemocnice v Kadani.

Nemocnice v malém městě Kadaň dostala za březen víc vakcín než velké krajské nemocnice | Foto: Artur Janoušek | Zdroj: Český rozhlas

‚Muselo se to vyzkoušet‘

Druhý příklad netransparentního rozdělování vakcín se týká ordinací praktických lékařů. Lékař Leoš Vysoudil ze Štětí je radním v Litoměřicích za ODS, a hlavně místopředsedou představenstva Krajské zdravotní, tedy organizace, jejíž vedoucí pracovníci měli klíčový vliv na rozdělování vakcín.

Vysoudilova společnost RVVMED, ve které působí jako lékař on i jeho manželka, vykázala první očkování už 19. ledna. Do té doby přitom vakcíny dostávaly jen nemocnice a ústecký zdravotní ústav. Všechna ostatní lékařská zařízení, domovy pro seniory i ordinace praktických lékařů přišly na řadu až mnohem později.

„Na někom se to muselo vyzkoušet,“ reagoval Leoš Vysoudil na dotaz Radiožurnálu, proč jeho ordinace byla první. A připustil, že to souviselo s jeho funkcí v Krajské zdravotní. „Byl to můj nápad při jednání představenstva Krajské zdravotní,“ dodal a vysvětloval, že šlo o pilotní projekt, jehož cílem bylo zjistit, jestli by praktici mohli očkovat vakcínou firem Pfizer/BioNTech, kterou by dostávali z nemocničních lékáren.

Vysoudil dostal 60 vakcín a naočkoval 30 pacientů dvěma dávkami. Jenže nakonec zůstal z praktických lékařů jediný. Pilotním projektem to totiž skončilo. „Vzhledem k nedostatku téhle očkovací látky se nakonec od této myšlenky upustilo,“ dodal.

Vysoudil se navíc sám rozmluvil o tom, že když později v březnu začali praktičtí lékaři dostávat vakcíny firmy AstraZeneca, on byl opět první a dostal jich rovnou sto. Proč? „Měl jsem nejvíce registrovaných pacientů,“ vysvětloval a dodal, že tohle už prý s jeho funkcí v Krajské zdravotní nesouviselo. „To byla náhoda.“

Dávky pro firmu manželky

Přes 6000 vakcín zatím získala firma ARC-MED, která provozuje Lázně Evženie v Klášterci nad Ohří.

Firmu zakládal bývalý europoslanec Miroslav Ouzký (ODS), přes deset let ji vlastnil, než ji v roce 2006 převedl na manželku Zoru. Ouzký dosud v lázních působí jako odborný garant a od konce loňského roku je zároveň členem dozorčí rady Krajské zdravotní.

„Střet zájmů absolutně vylučuju, nikdy jsem nemluvil do toho, kolik pracoviště dostane vakcín. Nikdy jsem nikomu nevolal, nikdy jsem nelobboval, nesháněl někoho, abych dostal nějaké vakcíny navíc,“ ujistil Ouzký.

Jenže fakta mluví jasně: Lázně Evženie aplikovaly zatím přes 6000 dávek, což je zhruba polovina toho, co dostaly nemocnice v Děčíně, Chomutově a Teplicích. Přitom Lázně Evženie stihly svých 6000 dávek vyočkovat od začátku března, ve zmíněných nemocnicích se očkuje už od 4. ledna.

Na dotaz, kdo a podle čeho rozhodl, že vakcíny bude dostávat právě firma Ouzkého manželky, mluvčí Krajské zdravotní Jana Mrákotová odpověděla, že prostě proto, že její očkovací místo je zaregistrované.

„A jako takovému mu přísluší dodávání vakcín. Dotazy politického rázu zásadně odmítáme, protože krajský koordinátor se svým týmem již zřídil celkem 20 očkovacích center a politická příslušnost jednotlivých subjektů není předmětem registrace centra,“ prohlásila.

‚Součást předvolebního boje‘

Krajská opozice rozdělování vakcín v Ústeckém kraji kritizuje a například masivní zásobování nemocnice v Kadani spojuje s blížícími se sněmovními volbami.

„Je to velmi podezřelé, že zrovna z Kadaně pochází náměstek hejtmana a šéf koaliční ODS Jiří Kulhánek a krajský předseda ANO a poradce hejtmana Richter. Může to mít vazbu k blížícím se volbám, kdy někdo může říct, že se o očkování postaral lépe než jiní,“ řekl Radiožurnálu krajský opoziční zastupitel Filip Ušák za STAN.

Přes šest tisíc vakcín získala firma z Klášterce nad Ohří, kterou ovládá manželka europoslance Miroslava Ouzkého, jenž sedí v dozorčí radě Krajské zdravotní | Foto: Artur Janoušek | Zdroj: Český rozhlas

„Je před volbami a někdo přijde a řekne: ‚Podívejte se, já jsem vám ty vakcíny zajistil.‘ Takže ano, politické body se z toho dají vytěžit,“ prohlásila jeho kolegyně za STAN Alena Dernerová. A poukázala také na to, že očkování může být lákavé i finančně.

Očkování za březen v nemocnicích v Ústeckém kraji Ústí nad Labem – 14 959

Kadaň – 10 189

Děčín – 4959

Most – 4716

Chomutov – 4050

Teplice – 3808

Žatec – 3106

Litoměřice – 3035

Za každou píchnutou vakcínu platí pojišťovny 267,52 koruny, což pro očkovací místo manželky Miroslava Ouzkého znamená zatím přes 1,6 milionu korun, Nemocnici Kadaň to zatím vyneslo skoro 4,5 milionu korun.

Březnový očkovací maraton v Kadani řešilo i ministerstvo zdravotnictví, a to kvůli pochybnostem, jestli všichni očkovaní byli z prioritních skupin.

Očkovat se tehdy měli hlavně senioři starší 70 let, podle výkazů však byla většina očkovaných pod touto věkovou hranicí a bylo mezi nimi i 216 lidí mladších 30 let. A také čtyři, kterým bylo teprve 16 a 17 let.

Podle ředitele Hossnera to byli hasiči a lidé ze sociálních služeb. Výsledek ministerské kontroly ale nepřinesl nic konkrétního. „Záležitost jsme řešili s vedením kraje i krajským koordinátorem. Je nezbytné podotknout, že jakákoliv opatření do budoucna je třeba přijímat s ohledem na to, aby nebyli ve výsledku poškozeni občané, kteří se na dané očkovací místo řádně registrovali,“ sdělila někdejší mluvčí resortu Barbora Peterová.