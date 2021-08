S ministerstvem už o očkování ve firmách nejednáme. Stát to nepodpořil, říká Palát ze Svazu průmyslu

Vyplatí se mít naočkované zaměstnance? Některé firmy mají v této otázce jasno, své lidi chtějí k vakcinaci proti koronaviru motivovat různými benefity. Například Škoda Auto nabízí pracovníkům placené volno, těžební společnost OKD zase příspěvek ve výši 3000 korun. Hostem Ranního interview Radiožurnálu byl člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy Miroslav Palát. Rozhovor Praha 16:34 4. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování proti koronaviru | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Popište, jak se snaží podniky přesvědčit pracovníky k tomu, aby se nechali očkovat proti koronaviru? Jaké další bonusy nabízí? A přibývá těch společností?

Společnosti se s tím vyrovnávají velmi individuálně. Jsou to buď dny volna, určitá finanční motivace nebo jiné formy benefitů, se kterými ty společnosti už mají nějaké zkušenosti.

Je to ale nesmírně individuální záležitost, podle toho, jak je ta firma zvyklá se svými zaměstnanci komunikovat a který způsob komunikace bývá úspěšný.

Zvyšuje se zájem o očkování ve firmách? Kolik takových společností vůbec je?

Hovoříme o dvou různých věcech, motivace k očkování je to, s čím jsme začali. Zde vidíme, že různé podniky různým způsobem usilují o to, aby přiměli své zaměstnance k očkování. To ovšem neznamená, že očkování probíhá přímo v podnicích.

To je záležitost, se kterou pracoval Svaz průmyslu už od ledna při svých jednáních s ministerstvem zdravotnictví. Bohužel se nepodařilo získat na straně státu podporu, aby byla větší míra ochoty očkovat přímo ve firmách. Tato možnost dnes tak atraktivní pro firmy není.

Přibývá ale firem, které motivují zaměstnance nějakými bonusy či výhodami za to, že se nechají očkovat? A kolik jich je?

Je to, řekl bych, mezi 30-40 procenty firem. Podle neformálních diskusí, které máme k dispozici. Je to individuální, jsou společnosti, které zcela zaujímají stanovisko, že to není úplně jejich věc, motivovat zaměstnance nebo vůbec obyvatele, aby se nechali očkovat.

Některé firmy to vzaly za své a usilují o to velmi cílevědomě. Například člen Svazu průmyslu a dopravy, skupina ČEZ, má dnes proočkováno přes 60 procent svých zaměstnanců a myslím, že při tomto čísle nezůstane.

Zkusíte třeba jednat o firemním očkování s ministerstvem, aby tam byla i nějaká další podpora, kromě iniciativy samotných firem?

Toto je dnes již mimo program. S ministerstvem jsme o tom jednali již od ledna a v podstatě ani do května, června jsme se k závěru, jakým způsobem by stát podpořil očkování přímo ve firmách, nedostali.

Tímto jsme přišli o velmi významnou příležitost. A sice, když na jaře existovala určitá naléhavost kvůli koronavirové situaci, kterou by bylo možné využít. To ale zůstalo nevyužito. Pro pořádek je potřeba říci, že podobnou zkušenost mají třeba i v sousedním Německu, kde dnes mají proočkováno první dávkou asi 50 milionů lidí. Z toho pouze milion jich byl očkován v kontextu svých firem.