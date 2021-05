Od příštího týdne se mohou k očkování registrovat lidé do 30 let. Podle Babiše bude od června pro všechny

Z neděle na pondělí se v Česku otevře registrace na očkování proti covidu pro lidi mezi 35 a 39 lety. Od půlnoci z úterý na středu se budou moci k očkování přihlásit i lidé od 30 do 34 let. Premiér Andrej Babiš (ANO) to v pátek řekl televizi CNN Prima News. Předseda vlády předpokládá, že od června už se budou moci k vakcinaci registrovat všichni zájemci. Praha 8:27 21. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Od června by se mohli nechat naočkovat proti koronaviru všichni zájemci (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

S postupným otvíráním registrací pro třicátníky se původně nepočítalo. Na začátku minulého týdne ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) uvedl, že po spuštění registrace pro lidi ve věkové kategorii 40 až 45 let se už zřejmě budou moci o vakcínu hlásit všichni zájemci starší 16 let. Registrace pro lidi nad 40 let byla spuštěna o půlnoci z neděle na pondělí.

Mladší lidi by měla k očkování motivovat kampaň. „Oslovili jsme významné osobnosti, sportovce, a připravuje se to, abychom to načasovali, kdy už skutečně se dostaneme do fáze, že budou vakcíny,“ uvedl Babiš.

Od začátku června začne podle premiéra fungovat na webu ocko.uzis.cz portál, kde si budou lidé moci zjistit informace o absolvovaných očkováních proti covidu, testech na nový koronavirus i o ochranné lhůtě po prodělání onemocnění covid-19. „V průběhu června by to mělo být k dispozici v rámci aplikace na mobilních telefonech,“ řekl Babiš Primě.

Očkování proti onemocnění covid-19 začalo v Česku koncem prosince. Zdravotníci od té doby aplikovali přibližně 4,4 milionu dávek. Dokončené očkování má zhruba 1,14 milionu lidí. Jako první se do systému pro registraci k očkování mohli v zemi začít hlásit lidé starší 80 let, následovali zdravotníci, zaměstnanci škol nebo chroničtí pacienti a další věkové kategorie.