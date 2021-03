Dzurilla: Vakcínu je možné dostat i od praktika. S hotovou registrací je ale lepší jít do očkovacího centra

V pondělí se otevřela možnost očkování proti covidu-19 pro lidi starší 70 let. Už od soboty se mohou registrovat učitelé, a to po přidělení vstupního kódu, který jim vydá ředitel školy. Do očkování se v pondělí zapojily také čtyři tisíce ordinací praktických lékařů. Ti se ale domlouvají přímo se svými pacienty, které do registračního systému sami zapíšou. Podrobnosti Radiožurnálu řekl v pondělí vládní zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla. Praha 7:16 2. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na očkování se podle Vladimíra Dzurilly mohou lidé domluvit také s praktickým lékařem (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kolik už se zaregistrovalo lidí starších 70 let a kolik se od soboty zaregistrovalo učitelů?

Máme přes 173 tisíc lidí starších 70 let a přes 136 tisíc pedagogů, kteří tuto možnost využili (údaj platný v pondělí večer, pozn. red.)

Víte, kolik z nich už má i termín na očkování? Některým 79letým v pondělí přišla i rezervace.

Ano, termín jich dostalo přes 28 tisíc. U pedagogů je to 10 447 lidí.

Zaznamenali jste při registraci sedmdesátníků nějaké problémy? Jak jste s tím systém vyrovnal?

Ani u sedmdesátníků ani u pedagogů, u celé té velké víkendové akce, kterou jsme měli, jsme nezaznamenali žádný problém. To se týká i praktických lékařů, jak jste zmiňovala.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla ve vysílání Radiožurnálu

Když chvíli zůstanu u učitelů – někteří z nich říkají, že nemají ten speciální kód, kterým se musí prokázat. Kdo by jim ho měl přidělit? To asi nebude záležitost centrálního systému.

Ne. Kódy přiděluje ministerstvo. Měli je dostat přes školy, přes svoje ředitele. My jsme tyto kódy nevydávali.

Už od půlky ledna se mohou registrovat lidé nad 80 let. Zatím jich to udělala asi polovina, tedy 230 tisíc. Proč podle vás ta druhá polovina registrační systém nevyužila? Nepředpokládám, že by všichni odmítali očkování.

Určitě ne. Víme, že někteří čekají i na praktiky, protože tuto informaci máme i od pana doktora Šonky (šéf Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka, pozn. red.), s nímž o tom hodně diskutujeme. Je to ale i tím, že ne všichni využili Centrální rezervační systém. Někteří byli v rámci LDN a domovů seniorů očkováni ještě předtím, mimo systém. Teď se spoléháme na to, že i s pomocí praktických lékařů všichni, kteří mají zájem ve věku 80 let a více, očkováni budou.

Domluva s praktikem

S očkováním začali už i praktičtí lékaři. Ti ale informují, že pokud se chce někdo nechat očkovat u nich, nemá se registrovat do Centrálního rezervačního systému, ale zavolat jim a domluvit se s nimi. Můžete tedy upřesnit, jak to je?

Dnes je to tak, že praktičtí lékaři dostali do rezervačního systému přístup. Vidí tedy, kdo z jeho ordinace v systému je. Následně obvolává všechny, kdo v systému není registrovaný a nemá ještě rezervaci. Je to kvůli tomu, aby pomohli všem těm, kteří nejsou přihlášeni, ale zájem o očkování mají.

Pokud se už do systému někdo přihlásil a teď by se z mnoha různých důvodů raději nechal naočkovat u praktického lékaře, co musí udělat? V tuto chvíli ho tedy praktický lékař nenaočkuje?

Dá se to samozřejmě domluvit i s praktickým lékařem. Je to i o dostupnosti vakcín u praktiků. Pokud ale někdo má registraci nebo rovnou termín, je za mě rozhodně lepší zajít si do očkovacího centra. Uvidíme, jak to bude v rámci distribuce, protože na praktické lékaře směřuje hlavně vakcína od AstraZeneky, takže dostupnost vakcín je tam nižší. Až bude vakcín víc, budou rozhodně i pro nás lepší, pokud se praktičtí lékaři naplno zapojí a budeme moci využívat i jejich ohromných kapacit.

Platí tedy to, že kdo by se chtěl jednoznačně nechat očkovat u svého praktického lékaře, tak má volat jemu a neregistrovat se do centrálního systému?

Ano, takto je to nejlepší, protože to za ně udělá praktik.

Proč si vlastně přes centrální registr nemohou vybrat termín i u svého lékaře? Proč nejsou zaneseni přímo mezi místy, která očkují?

Je to domluveno v rámci distribuce vakcín. Probíhalo hodně diskusí nad tím, jakým způsobem to udělat. Dnes to funguje tak, že praktický lékař, který patří do nějakého kraje, je závislý na rozhodnutí krajského koordinátora. Ten rozhoduje, jakým způsobem budou dávky dodávány praktickým lékařům. Nejde o systémovou věc, ale rozhodnutí z hlediska rozdělení vakcín. Systémově samozřejmě umíme udělat i to, aby byl lékař očkovacím místem, ale bylo rozhodnuto, že rozdělování proběhne přes krajského koordinátora.

Výběr očkovacího centra

Registr zatím neumí člověka nasměrovat na místo, kde je volno, aby se nemohlo stát, že v jednom centru bude hodně zájemců a jinde zbytečně prázdno. Bude tohle v budoucnu možné?

Tohle máme hotové, probíhají finální testy. Věřím, že nejpozději ve středu bude tato informace pro všechny dostupná.

Bude přímo dostupná v registru?

Přesně tak. Zobrazí se ještě předtím, než projdete procesem registrace. Můžete se podívat na vytíženost a kapacity jednotlivých očkovacích míst a na základě toho si v registru zvolit to preferované.

‚Srdce Evropy koronavirem obzvláště trpí.‘ Bavorsko a Sasko chtějí poskytnout Česku rychlotesty a očkování Číst článek

Zdravotníkům také komplikuje situaci, že v systému je podle nich nefunkční kalendář pro náhradníky. Když se někdo objednaný nedostaví, není možné pozvat náhradníka. Kdy by tohle mělo začít fungovat?

Přiznám se, že nevím, že by tohle nefungovalo plošně. Řešili jsme nějaké problémy ohledně konfigurací a to, aby byly všechny tři vakcíny rozdělené. Každá z nich má dnes svůj kalendář, protože tam platí úplně jiný rozptyl dní, kdy se dá dát druhá dávka. Nemám informace o tom, že by existoval široký problém s kalendářem náhradníků.

Takže i kalendář už by měl být funkční?

Přiznám se, že na to neumím zareagovat. Nevím, jestli to byl problém konfigurace na konkrétním očkovacím místě, nebo něco širšího. Myslím si, že šlo spíše o menší problém, ale nechci to dále komentovat, protože to nevím. Přesto si nemyslím, že by šlo o plošný zádrhel.