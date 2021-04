ONLINE: V Česku se vyočkovalo přes tři miliony dávek. Ve středu přibylo 2483 nových případů covidu

V Česku ve středu přibylo 2483 potvrzených případů onemocnění covid-19. Oproti stejnému dni minulého týdne to bylo téměř o 16 procent méně. Na 100 000 obyvatel v současnosti připadá 146 nově nakažených za posledních sedm dní. Ve středu to bylo o pět více. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

