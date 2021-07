S uznáváním očkování z ciziny je problém. Stát se pře s praktiky o vydávání certifikátů

Uznávání očkování Čechů z ciziny má další zádrhel. Lidé, kteří zašli na vakcínu proti koronaviru ve vybraných mimoevropských zemích, měli mít od 12. července možnost nechat si očkování uznat i v Česku. Stát jim slíbil evropské certifikáty, s jejich vydáváním je ale potíž. Praktičtí lékaři, kteří mají certifikáty zařídit, to nepovažují za poskytování zdravotní péče. Navíc k tomu prý od resortu nedostali manuál. Ministerstvo ale tvrdí opak. Praha 12:34 15. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Problém mohou mít především Češi, kteří se nechali v zahraničí naočkovat na improvizovaných vakcinačních místech nebo například v armádních stanech | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Novinář Michael Durčák má plnohodnotné očkování vakcínami od firmy Pfizer a BioNTech z USA. Do Česka se vrátil ze studijního pobytu a o vydání evropského certifikátu o očkování si zažádal hned v pondělí. První den, kdy to po několika odkladech bylo možné.

„Na infolince 1221 mi řekli, že to musí zařídit buď hygiena, nebo praktik. Šel jsem za svou doktorkou, která nevěděla, co má dělat. Když se to snažila zadat ručně, nepustilo ji to přes pojišťovnu. Musela by si to nechat proplatit, což ona nechce, protože ten výkon neprovedla,“ popsal Radiožurnálu. Kvůli potížím s vydáváním certifikátu volal i na pojišťovnu, ani ta mu ale nepomohla.

Tempo očkování v USA spadlo na nové minimum. V řadě států navíc přibývá hospitalizací Číst článek

Na jižní pobočce pražské hygienické stanice, kam raději zajel osobně, mu přitom řekli novinku: pokud chce v Česku chodit do divadel a restaurací bez testu, musí kromě certifikátu o očkování ze Spojených států předložit ještě další doklad, kterým půjde dokument ověřit. Jinak mu Česko není schopné evropský certifikát o očkování vydat.

„Mám výpis všech zdravotních úkonů a očkování mám zanesené i v mezinárodním očkovacím průkazu. I když bez razítka,“ dodal Durčák s tím, že ani tak ale s uznáním svého očkování nikde nepochodil. Upozornil navíc, že ne každý naočkovaný podobnou zdravotní dokumentaci může mít u sebe.

To je například problém Jany Ondráškové, která byla v USA na výměnném pobytu a nechala se naočkovat v Bostonu s tím, že to bude jednodušší než doma v Česku. Kromě kartičky potvrzující očkování od Centra pro kontrolu a prevenci nemocí nemá žádný jiný dokument, kterým by pravost jejího očkování šlo ověřit. „Řekli mi, ať zavolám na pojišťovnu. Na pojišťovně mi řekli, že to zaplatil stát Massachusetts, že se musím zeptat jich. Je to 'porod', něco získat,” svěřila se Ondrášková.

Zvlášť závažný problém to může být pro Čechy, kteří se nechali v zahraničí naočkovat na improvizovaných vakcinačních místech třeba v obchodních centrech nebo v armádních stanech. Ty totiž nyní už vůbec nemusí existovat, protože je úřady po proočkování zájemců zrušily.

,Měl by to dělat stát´

„Společně s certifikátem je nutné předložit jakýkoliv další doklad, který obsahuje informace, jenž umožní ověřitelnost certifikátu. Například lékařskou zprávu, která bude obsahovat kontakt na dané zařízení, které očkování ve třetí zemi provedlo. Tato zpráva musí být alespoň v angličtině, případně úředně přeložena do češtiny,“ uvádí na svém webu ministerstvo zdravotnictví.

Podle mluvčí Gabriely Štěpanyové je možné použít i výpis z webu, který bude podobný českému Očkovacímu portálu občana. „EU certifikát jim pak může vystavit jakýkoliv poskytovatel zdravotních služeb v ČR, tedy nejen praktický lékař, ale třeba i ambulance v nemocnici. Poskytovatelé včetně praktických lékařů od nás již dříve dostali veškeré informace,“ napsala redakci Štěpanyová.

V Evropské unii začaly platit covidové certifikáty. Češi si je můžou stáhnout přes aplikaci Tečka Číst článek

Praktičtí lékaři prý ale žádný manuál nedostali. „Nemáme návod, jak to udělat. Aspoň o něm nevím,“ řekl Radiožurnálu šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Sám se prý pokusil očkování nanečisto uznat, ale nepodařilo se mu to. K tomu, že by očkování ze zahraničí měli řešit praktici, je navíc skeptický.

„Nejsme schopní ověřovat listinu cizí země. To opravdu není poskytování zdravotní péče. Je to administrativa, kterou by měla dělat nějaká složka státu, ne doktoři. Určitě to po nich není možné vymáhat,“ prohlásil Šonka s tím, že je tedy na vůli konkrétního lékaře, zda se rozhodne uznáváním očkování zabývat.

Na téma nerovného uznávání vakcín upozornil Radiožurnál už na začátku června. Zatímco totiž třeba očkování Čechů vakcínami společnosti Pfizer v USA stát dosud neuznával, s čínskými vakcínami a Sputnikem V z Maďarska nebo Slovenska problém není. Ty přitom na rozdíl od vakcín firmy Pfizer neschválila Evropská léková agentura.

Ministerstvo zdravotnictví uznávání vakcinačních certifikátů Čechů naočkovaných v zahraničí několikrát odložilo, nyní ho od 12. července umožňuje pro 13 mimoevropských zemí. Certifikáty ze Srbska, Izraele nebo Velké Británie uznává přímo, u 10 dalších států, mezi které patří kromě Thajska, Austrálie nebo Singapuru právě i Spojené státy americké je nutné zažádat si o certifikát Evropské unie.