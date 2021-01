10 Babišových vyjádření k očkování: ‚Celou akci řídím já‘, ‚mám tah na branku‘ i ‚nejsem spokojen‘

Nejdříve hledal zmocněnce pro očkování, pak se jím stal sám. Později řekl, že se jednalo o nadsázku, ale v polovině ledna oznámil, že jím přeci jen bude. Andrej Babiš je premiérem, zmocněncem pro očkování a jeho výroky se mění v závislosti na aktuálních problémech. Server iROZHLAS.cz vybral deset Babišových vyjádření k očkování. Praha 18:56 15. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) byl proti koronaviru naočkován v Ústřední vojenské nemocnici v Praze | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

20. prosince

„Protože mám svoje zkušenosti s ministerstvem zdravotnictví, celoroční, takže jsem se rozhodl, že to budu já.“

Premiér Andrej Babiš oznamuje, že nakonec zřídí funkci zmocněnce pro očkování a že se jím stane on sám.

27. prosince

„Že jsem se jmenoval vládním zmocněncem, je samozřejmě nadsázka. Původně jsem si myslel, že někoho budeme hledat. Celou tu akci řídím já a ministerstvo zdravotnictví. Dohlížím na to, pomáhám ministerstvu, takže žádný zmocněnec není a nebude. Já jsem premiér, který je za to zodpovědný a vždy jsem se hlásil k té odpovědnosti.“

Andrej Babiš vysvětluje, že není zmocněncem, ale že za očkování přebírá plnou zodpovědnost.

28. prosince

„Potvrdilo se to v USA, tento postup schválilo i izraelské ministerstvo zdravotnictví a od rána mám informace z mnoha českých nemocnic, že se z jedné ampule dá bez problému natáhnout šest dávek.“

Premiér Babiš na twitteru prohlašuje, že požádal předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, aby Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) co nejdříve schválila možnost očkovat z jedné ampule vakcíny proti koronaviru od firem Pfizer a BioNTech šest dávek namísto nynějších pěti.

3. ledna

„Od 15. ledna se spouští centrální rezervační systém. Ale do toho systému se budou moci přihlásit jen lidé starší 80 let. Ti dostanou termín vakcinace. Já doufám, že to zvládneme v lednu. A mladší lidé v lednu se přes centrální rezervační systém zatím nebudou moci přihlásit, ale bude pokračovat to očkování podle toho režimu, jaký je teď.“

Babiš představuje očkovací strategii ve videu Čau lidi na svém youtubovém kanále.

5. ledna

„Vyzývali jsme, aby to šlo rychleji. Je nenormální, že vakcína AstraZeneca, která byla zakoupená již v srpnu, ještě nebyla schválena. Už 10. prosince jsme se ptali na Evropské radě, když Británie začala 8. prosince očkovat, proč se neočkuje i v EU. Odpověď byla, že vakcína není schválená. Vyzývali jsme, aby to šlo rychleji. Bohužel, bylo tam velké zpoždění.“

Andrej Babiš kritizuje postup Evropské unie. Podle něj může za pomalý rozjezd očkování.

„Nemohou chystat vlastní strategii. Musíme se domluvit, protože vakcínu nemají. Tu kupuje stát. Státní strategie už se projednávala dvakrát. Chtěl jsem, aby byla známa již před příchodem vakcíny. Ministerstvo ale muselo řešit jiné věci, třeba nouzové stavy.“

Tentýž den Babiš kritizuje i kraje, které začaly veřejnosti představovat své vlastní plány na očkování.

9. ledna

„Takovou logistickou akci nemůže řídit epidemiolog nebo lékař. Nechci se přeceňovat, mám ale za sebou x krizových situací. Člověk v byznysu získá jiné instinkty, jiný tah na branku, jiné myšlenky a zkušenosti. To lidé ve státní správě nemají.“

Babiš pro Novinky.cz odhaluje argumenty, proč bude řídit očkovací akci v Česku.

10. ledna

„Udělaly nám v tom trošičku nepořádek, protože vakcínu předali na další místa. Je potřeba v tom udělat lepší evidenci. Dochází k prodlevám a vypadá to, že se neočkuje dostatečně.“

Babiš připouští, že dojem z očkování není kdovíjaký, očkovacích center mělo být podle něj 31, ale očkovalo se na 84 místech.

13. ledna

„Samozřejmě, že nejsem spokojen. Vakcína čeká v mrazáku na naše lidi. Některé kraje už požadují další vakcínu, ale nemají vykázanou ani desetinu. Pak nemůžou požadovat další vakcínu, když nemají dodávky vykázané. Já je na to upozorňuji od rána do večera, už žádnou rezervu nevidím. Pokud to nebude fungovat, bude pan ministr za sebe muset přemýšlet, jak své ředitele donutit k tomu, aby tyhle triviální povinnosti plnili.“

Předseda vlády při návštěvě očkovacího centra v Brně kritizuje systém očkování, na který sám dohlíží.

15. ledna

„Došlo k pětiminutovému výpadku, nebo přetížení systému a všichni se z toho můžete zbláznit. Ale to bylo ve chvíli enormního zájmu. Jinak registrace běží pořád dál. Je to velký nápor, a pokud operátoři nestíhají posílat esemesky a říkají, že to je jako na Silvestra, tak je třeba si uvědomit tu situaci. Považuji za zbytečné otevírat rezervační systém pro všechny občany České republiky.“

Babiš brání rezervační systém, který stát ráno spustil pro seniory starší 80 let a který drhnul, navíc operátoři nebyli podle svých slov dopředu upozorněni na výrazně zvýšený nápor. Předseda vlády také oznamuje, že avizovaného 1. února se rezervační systém pro všechny občany neotevře.