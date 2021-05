Ministerstvo prověřuje, proč praktici očkují sedmdesátníky a osmdesátníci čekají ve frontách

Na očkování proti koronaviru čeká u praktických lékařů 90 tisíc sedmdesátníků a asi 25 tisíc lidí nad 80 let. Eviduje to sdružení praktiků. Ministerstvo zdravotnictví tyto virtuální fronty teď prověřuje. Tvrdí, že chce zjistit, proč v nich rychleji ubývají senioři nad 70 let a ti osmdesátiletí a starší v systému stále zůstávají. Praha 12:58 7. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krom AstraZeneca by se v ordinacích mělo začít očkovat také vakcínou značky Moderna. Podle Šonky tako změna v ordinacích rozhodně zrychlí a umožní naočkovat právě ty nejstarší a nejohroženější. | Foto: René Volfík

Ministerstvo zdravotnictví prověřuje fronty zájemců o vakcínu u praktických lékařů. „V praxi to znamená, že ministerstvo obvolává jednotlivé ordinace a zjišťuje, z jakého důvodu očkují víc sedmdesátníků, zatímco osmdesátníci stále čekají ve frontě,“ vysvětluje šéf resortu za ANO Petr Arenberger.

„Jak jsme dostali signály, tak většinou byli zapsáni pacienti, kteří byli registrováni u konkrétního praktického lékaře a přitom ještě nebyli osloveni, zda o očkování mají zájem. Ve spolupráci s praktickými lékaři teď čistíme fronty,“ říká Arenberger.

Jinými slovy ministerstvo spolu s lékaři tyhle pacienty z front postupně maže. Ministr také nesouhlasí s tím, že za neočkované seniory z nejvyšších věkových kategorií může nedostatek vakcín. Podle něj jsou ordinace, které vakcíny mají, ale přitom očkují mladší zájemce.

Očkovací fronty

„Není logické, aby ti nejpotřebnější byli stále ve frontě a přitom se ve stejné ordinaci očkovala mladší věková kategorie. To se zatím děje, protože těch 70-79 je očkováno průběžně a přitom osmdesátníci čekají ve frontě. To není nedostatkem vakcíny,“ vysvětluje ministr k očkování. Arenberger očekává, že počty lidí ve frontě se budou měnit. Jasněji by mělo podle něj být příští týden.

Předseda sdružení praktických lékařů Petr Šonka nezpochybnil to, že v očkovacích seznamech jednotlivých ordinací mohou být lidé, kteří proti koronaviru očkovaní nebudou. Podle něj to je ale zřejmě spíš tím, že si to někteří pacienti rozmysleli.

„Je možné, že v tom seznamu jsou například lidi, kteří mezitím řekli, že se očkovat nechtějí. Ostatní třeba řeknou, že mají problém s očkovací vakcínou, kterou zrovna máme. Pacienti ze seznamu ještě do minulého týdne nešli smazat a funkce začala fungovat až tento týden.“

To všechno jsou podle Šonky důvody, proč na seznamech můžou být lidé, kteří očkováni nakonec nebudou. Připouští i to, že očkování sedmdesátníků jde v ordinacích rychleji. Má to ale podle něj logické vysvětlení.

„Když lékař dostane dávku sto vakcín, tak logicky má v ordinaci méně osmdesátníků než sedmdesátníků. Takže má-li nějaký doktor čtyřicet sedmdesátníků a sto vakcín, tak naočkuje čtyřicet osmdesátníků a poté šedesát sedmdesátníků. Z toho plyne, že se očkuje více sedmdesátníků, ale zároveň splnil to, co měl,“ uvádí Šonka.

Moderna v ordinacích

Upozorňuje také na to, že úkolem praktických lékařů je očkovat mladší pacienty, kteří jsou chronicky nemocní nebo jinak ohrožení těžkým průběhem nemoci Covid-19. Tito lidé dostávají přednost i třeba před osmdesátníkem v dobré kondici. Nicméně stále platí, že asi 560 ordinací nemohlo naočkovat ještě žádného ze svých pacientů, protože vakcínu dosud nedostaly.

Krom AstraZeneca by se v ordinacích mělo očkovat také vakcínou značky Moderna. Podle Šonky tako změna v ordinacích rozhodně zrychlí a umožní naočkovat právě ty nejstarší a nejohroženější. Všechny vakcíny Moderna by měly mířit přímo do ordinací.

Tady ale můžeme uklidnit ty, kteří vakcínu Moderna dostali v očkovacím centru a čekají na druhou dávku. Nemusí se ničeho bát, protože centra dostanou ještě Modernu na přeočkování.

Šonka také závěrem zmínil, že by už lékaři neměli vést žádné seznamy nových zájemců o očkování, protože by to mělo fungovat tak, že si objednají vakcíny podle potřeby a až je vyočkují, objednají si nové.