Třetině hasičů chybí protilátky proti spalničkám, zjistila inspekce. Očkovat se musí hlavně ti z terénu

Praha 11:17 17. května 2019

Nedostatek vakcín pro běžnou populaci způsobila kombinace výpadků u obou výrobců i to, že je zájem o očkování letos extrémně vysoký, říká specialista v oboru epidemiologie, prevence a kontroly infekčních nemocí Rastislav Maďar.

Jeden z výrobců sice už dodávky obnovil před pár dny, do ordinací se ale vakcína dostane v příštích týdnech.

„Standardní zájem o očkování proti spalničkám ze strany dospělé populace, tzn. za úhradu dospělými nebo jejich zaměstnavatelem, se dlouhodobě pohyboval na úrovni desítek dávek za rok,“ říká Rastislav Maďar.

„V loňském roce, kdy se objevily epidemie, stoupl zájem na stovky kusů vakcín za rok a za první čtyři měsíce roku 2019 jsme vyočkovali už víc než 20 tisíc spalničkových vakcín v dospělé populaci,“ dodal.

Pro nutné případy má ale Česko v zásobě dostatek očkovací látky, doplňuje mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Barbora Peterová.

„Pro účely pravidelného očkování pro nemocné lidi a ohroženou populaci je zajištěn dostatek vakcín. Lidé, kteří se budou chtít nechat naočkovat preventivně dobrovolně, a přitom nejsou v ohnisku nákazy, mohou mít v tomto období problém vakcínu sehnat právě proto, že je předem rezervována pro ohroženou populaci,“ uvedla Peterová.

Záchranné složky

Ohroženou populací jsou třeba i příslušníci záchranných složek, kteří se při své práci můžou spalničkami snadno nakazit, pokud nemají dostatečné protilátky. A právě to se v posledních týdnech zjišťuje.

Třeba u hasičů to podle předběžných výsledků screeningu vypadá, že zhruba třetina z nich má hladinu protilátek nízkou a měli by se nechat přeočkovat, jak uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru Nicole Zaoralová.

„Již nyní z těch výsledků lze předběžně sdělit, že průměrně 30 % příslušníků, zaměstnanců, nemá protilátky. V současné době vedení sboru stanovilo prioritní skupiny pro následnou vakcinaci, jedná se zejména o příslušníky v operačním řízení, ve vedení Hasičského Záchranného sboru a následně příslušníky, kteří jsou zařazeni v jednotkách,“ řekla Zaoralová.

Vyšetřením prošlo i zhruba 900 zaměstnanců a příslušníků hasičského sboru v Praze. Podle jeho mluvčího Martina Kavky každý, komu lékař doporučí nechat se naočkovat, to udělá.

„Pokud se to týká těch lidí, kteří jsou přímo v tom výkonu, jsou v terénu, jsou to lidé ze zásahu, ale i třeba lidé z prevence, tak ti to očkování neodmítnou. My to bereme tak, že to je součást naší práce, je potřeba se chránit,“ uvedl Kavka.

Pětina zdravotníků

Hladinu protilátek proti spalničkám ale lékaři zjišťují i u policistů nebo zdravotníků. Jaká je situace u nich, doplňuje Jan Brodský z tiskového odboru ministerstva zdravotnictví.

„Jen v organizacích přímo řízených ministerstvem zdravotnictví bylo vyšetřeno víc než 13 tisíc zaměstnanců. Z dostupných údajů se z uvedeného počtu zaměstnanců jedná o zhruba 20 % jedinců, kteří nemají dostatečnou hladinu protilátek,“ informoval Brodský.

Od začátku roku se v Česku spalničkami nakazilo víc než 520 lidí. To je dvojnásobný počet než za celý loňský rok.