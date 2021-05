Očkování proti koronaviru má řídit nová ministerská rada, sejde se příští týden

Při ministerstvu zdravotnictví vzniká nová rada pro řízení očkování proti koronaviru. Podle informací Radiožurnálu v ní zasednou zástupci krajů, nemocnic, lékařů i statistiků. Dosud měla očkování v Česku na starosti národní koordinátorka Kateřina Baťhová. Ta už ale dříve oznámila, že v dubnu ve funkci skončí. Praha 11:55 4. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dosud očkování v Česku organizoval národní koordinátor | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

„Můžu potvrdit, že jsem dostal nominaci a že jsem ji přijal,“ uvedl na dotaz Radiožurnálu krajský koordinátor očkování ve Středočeském kraji Martin Polák. „Hlavní náplní bude strategie očkování,“ dodal s tím, že by rád prosazoval i jiná témata. Jaká, zatím neupřesnil s tím, že by je rád nejdříve přednesl na setkání s ostatními členy.

K tomu poprvé dojde příští středu 12. května. Při pravidelných setkáních by rada měla řešit nejen aktuální problémy s očkováním, ale také sestavovat plán vakcinace na příští rok. „Tématem je řešení všeho, co souvisí s očkováním: kapacita očkovacích míst, logistika nebo vůbec zrychlení očkování,“ vysvětlil náměstek ředitele VPZ pro zdravotní péči David Šmehlík.

Také on nominaci do rady přijal. Mezi klíčové priority, které je podle něj nutné řešit, patří zajištění vakcín pro všechny prioritní skupiny jak ve vakcinačních centrech, tak u praktických lékařů. Dosud se k praktikům, u kterých na vakcínu čeká stále spousta lidí starších 80 let, dostávalo vakcín v porovnání s očkovacími centry v nemocnicích jen minimum.

Ministerstvo zdravotnictví už dříve potvrdilo, že na očkovací strategii pro příští roky se pracuje. Na dotazy redakce ohledně nově vznikající rady ale zatím nereagovalo.

Lékaři, hejtmani i vojáci

Podle informací Radiožurnálu nominaci do nové rady dále dostala i náměstkyně Martina Vašáková, přednostka pneumologické kliniky pražské Thomayerovy nemocnice, a také zástupce ředitele pro IT v Ústavu zdravotnických informací a statistiky Milan Blaha. Zda ji přijali, nebo ne, odmítli v tuto chvíli komentovat.

V nové očkovací radě by mělo nakonec zasednout ale mnohem více lidí. Za samotné ministerstvo mimo jiné náměstek šéfa resortu Martin Havrda, který na ministerstvo přišel z pozice primáře interní kliniky vinohradské nemocnice, a také další Arenbergerova náměstkyně Helena Rögnerová. Lékaře bude zastupovat šéf praktiků Petr Šonka a nominaci dostal například i ředitel Všeobecné fakultní nemocnice David Feltl. „Nechám se překvapit, s čím pan ministr přijde,“ reagoval.

Za armádu měl nominaci dostat šéf Chytré karantény Petr Šnajdárek, ze zástupců krajů jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) a liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Půta Radiožurnálu řekl, že chce v radě řešit zejména logistiku a distribuci vakcín.

Dosud očkování v Česku organizoval národní koordinátor. V prosinci se jím stal farmaceut Zdeněk Blahuta, po několika týdnech ve funkci ale rezignoval. Nahradila ho ředitelka odboru mezinárodních věcí na ministerstvu zdravotnictví Kateřina Baťhová. Ta se ale po odvolání exministra Jana Blatného rozhodla ve funkci v dubnu skončit.