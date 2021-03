Na termín očkování se nyní čeká průměrně 10 dní. Nejrychleji dostanete PIN2 v Praze

10 dní. Tak dlouho si v Česku v průměru počká každý zájemce o očkování proti covidu-19 na SMS zprávu s termínem vakcinace. Plyne to z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Nejdéle, 19 dní, čekají na zprávu s PIN2, který je k zapsání termínu nutný, obyvatelé Vysočiny. Nejrychleji, v průměru během pěti dní, se k očkování mohou zapsat lidé z Prahy. DATA Praha, Sedlčany, Pelhřimov, Uherské hradiště 5:00 7. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) řekl v únoru serveru iROZHLAS.cz, že od dubna by měly do Česka proudit miliony dávek vakcíny proti covidu-19. Po počátečních problémech se v tuzemsku očkování pomalu rozbíhá, aktuálně si pro dávku vakcíny mohou přijít lidé starší 70 let, učitelé, nepedagogičtí pracovníci škol a zdravotníci.

Každý zájemce se musí nejdříve zaregistrovat v rezervačním systému ministerstva zdravotnictví.

K tomu mají přístup očkovací centra a nemocnice po celém Česku, které následně podle dostupnosti vakcín a kapacit uvolňují termíny. O těch se každý registrovaný dozví v SMS s takzvaným PIN2, bez kterého termín nezíská.

Data statistiků z ÚZIS ukazují, že v průměru na druhou SMS čekají Češi a Češky 10 dní. Například v Královéhradeckém kraji je to celých 15 dní, na Karlovarsku „jen“ osm. Více v mapě.

Vypočítané průměry jsou pouze orientační. Jak upozornil na twitteru Michal Bláha z Hlídače státu, výsledky mohou být zkreslené kvůli opakovaně rušeným a znovu zakládaným rezervacím. Pokud totiž zájemce o očkování do tří dnů nezareaguje na zprávu o volném termínu, celá jeho rezervace se zruší a musí ji vytvořit znovu.

Ja to zkoušel spočítat, ale průměr čekání za poslední týden klesnulnpo 24 hod. Hlavně díky učitelům a 70+. Ve SčK.



Ale nejsem si jist dobrou vypovídací hodnotou těch cisel, tak zatím hledám lepší — Michal Bláha (@michalblaha) March 3, 2021

Některá očkovací místa navíc uvolňují nové termíny postupně, jiná hromadně najednou. Může se tak stát, že někde zájemce brzy dostane nabídku termínu, naočkován je ale výrazně později.

Nejrychlejší Sedlčany

Nejkratší dobu, v průměru pouze několik hodin, čekají na termín očkování registrovaní v Nemocnici Sedlčany. „Máme velmi šikovného koordinátora, primáře (Sergeje) Jurčenka. Sleduje denně, kolik lidí se hromadí za tou virtuální závorou. Pouštíme po stovkách a pravidelně,“ vysvětlil redakci její ředitel a jednatel Václav Nedvídek.

Sedlčanská nemocnice ale patří mezi menší zařízení. „Těší mě, že jsme tak rychlí, ale kdyby se nám teď zaregistrovalo třeba 10 tisíc lidí, tak rychlí nebudeme. Tu kapacitu takovou nemáme,“ popsal Nedvídek s tím, že středočeská nemocnice nedávno otevřela očkovací centrum v místním kulturním domě. Denně tak naočkuje okolo 250 lidí.

„Rozjíždíme se, ten provoz je teď zkušební, plánujeme až 500,“ řekl ředitel sedlčanské nemocnice. Očkovací centrum teď obsluhují tři zdravotní sestry, jeden až dva doktoři a deset nezdravotních pracovníků.

„K tomu nám pomáhají dobrovolnice, střídá se tam několik knihovnic, když jsou knihovny teď zavřené. Za to jsme moc rádi,“ podotkl.

120 lidí za hodinu

Na druhém konci seznamu je Nemocnice Pelhřimov. Po očkovací registraci v tomto zařízení čeká zájemce na PIN2 průměrně přibližně 27 dní. Podle ředitele nemocnice Michala Kozára je vysvětlení jednoduché.

„Okres Pelhřimov má největší počet domovů sociálních služeb v kraji. Nejdřív jsme očkovali asi 1500 klientů těchto domovů, plus zaměstnance. Proto jsme mohli otevřít termíny pro registrované v systému až později, první termín jsme přidělili až 30. ledna,“ řekl redakci.

Nemocnice navíc podle Kozára zpoždění dohání. „Tento týden všichni starší osmdesáti let, kteří byli registrováni, měli možnost se přihlásit k termínu,“ podotkl.

17. února pak Nemocnice Pelhřimov otevřela očkovací centrum. „Při otevření jsme udělali zátěžový test, zkusili jsme do jedné hodiny koncentrovat co největší počet osob. Vychází nám to tak, že naše kapacita je přibližně 120 lidí za jednu hodinu,“ řekl Kozár.

Vyočkovat a odložit rezervu

Pro iROZHLAS.cz se k čekací době na termín očkování vyjádřila i Uherskohradišťská nemocnice. „Podstatné je, že všechny vakcíny, které nám během každého týdne přijdou, za těch sedm dní vyočkujeme,“ řekl její ředitel Petr Sládek.

V jeho nemocnici čekají zájemci podle dat ÚZIS na termín průměrně 18 dní. I ředitel Uherskohradišťské nemocnice vysvětluje dlouhé čekání obyvatel z domovů sociálních služeb.

„Byli jsme velmi aktivní v rámci očkování v domovech seniorů, v okrese máme hodně domovů, pečovatelských domů, speciální ústavy. A dělalo se tam i druhé kolo, takže nemůžeme vrhnout všechny vakcíny do prvoočkování,“ popsal Sládek. A dodal, že SMS s termíny zdržuje i nejistota, zda vůbec nějaké vakcíny přijdou.

„Pouštíme cyklicky termíny na každý týden. Bojíme se je pustit na delší dobu, protože nevíme jistě, že ty vakcíny dorazí, ani kolik jich dorazí. Už je to lepší než na začátku, už je to téměř přesné, ale není to nikdy jistota,“ řekl ředitel.

I proto si Uherskohradišťská nemocnice nechává menší množství vakcín jako rezervu. „Pokud by se stalo něco mimořádného, museli bychom odkládat termíny druhoočkovanců. A to nechceme,“ vysvětlil Sládek.

Nespravedlivá distribuce?

Na nespravedlivou a zmatenou distribuci vakcín do krajů a nemocnic si už dříve stěžovali hejtmani. „Bylo slíbeno, že počet dávek se bude odvíjet od populace každého kraje. To se ale neděje,“ řekl serveru iROZHLAS.cz hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) na konci ledna. Podobně kriticky se k rozvozu vakcín vyjadřovali hejtmani Středočeského a Jihočeského kraje nebo Vysočiny.

Otázky rozvířil v úterý také bývalý očkovací koordinátor Zdeněk Blahuta. Ten serveru Seznam Zprávy mimo jiné řekl, že dodávky a smlouvy byly za jeho působení, které trvalo pouze dva měsíce, „zvláštně postaveny“.

Zásadní slovo v distribuci vakcín měl podle něj premiér Andrej Babiš (ANO).

„On (premiér) samozřejmě rozhodoval, kdo dostane kolik vakcíny, jestli pošleme něco navíc do Libereckého nebo do Kraje Vysočina a podobně. A on to opravdu všechno zdůvodňoval tím, že to je všechno politika,“ řekl Blahuta.

Prodlevy v počátcích očkování proti covidu podle Blahuty způsobilo Babišovo rozhodnutí. „Došlo k tomu, že Praha původně rozočkovala, co viděla, od Babiše byl totiž koncem loňského roku pokyn ‚naočkujte všetko, čo ide, koho uvidíte‘, všechny zdravotníky, všechny klienty sociálních služeb, včetně personálu,“ popsal bývalý koordinátor.

Babiš jeho slova ve vyjádření pro server iROZHLAS.cz označil za „lež neschopného, zhrzeného úředníka, který nebyl schopen předložit očkovací strategii“.