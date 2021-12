Očkovat se co nejdříve jakoukoliv posilující dávkou. Protilátky vůbec nebrat v potaz, radí lékař

Zkrácení doby mezi druhou a třetí posilující dávkou očkování. Nová vláda Petra Fialy ve středu schválila pětiměsíční rozestup pro všechny občany starší 18 let. Lidé by se podle pediatra z České vakcinologické společnosti Daniela Dražana měli přeočkovat co nejdříve a to i když v nedávné době koronavirus prodělali. „Není tu žádný přesně daný interval, prodělání covidu není kontraindikací,“ zdůraznil v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 13:56 30. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přeočkovat by se lidé měli co nejdříve, míní Daniel Dražan z České vakcinologické společnosti | Foto: Tomáš Blažek / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Jakou posilující vakcínou by se lidé měli nechat očkovat? Je nějaká preferovaná?

To zcela jistě říct nejde. Ale preferujeme vakcíny mRNA, čili jednu ze dvou dostupných vakcín.

Co nová vakcína od Novavaxu založená na proteinech?

Nová vakcína od Novavaxu ještě není registrovaná. V této chvíli nemá smysl diskutovat vakcínu, která není k dispozici. Doporučení je skutečně: očkovat a dělat to dostupnou vakcínou, nejlépe tou mRNA.

Existuje nějaká nejlepší kombinace dávek? Když byl někdo například na prvních dvou dávkách od Pfizeru, měl by si tu třetí dát od Moderny? Nebo je lepší mít všechny tři jednotné?

Není lepší ani jedno ani druhé. Proto, aby to bylo dostupnější, jednodušší a protože se ví, že je to účinné v navození imunitní odpovědi, je možnost tzv. heterogenní schéma – čili podat jinou vakcínu proti tomu primárnímu vakcinačnímu schématu. To znamená, že pokud mám jakoukoliv dávku předtím, tak se jako posilující dávka může dát kterákoliv jiná vakcína. Ale preferenčně kterákoliv jiná z mRNA vakcín.

Nelze tady upřednostňovat, že když měl někdo Modernu, tak pak má dostat Pfizer a naopak. Měla by to být kterákoliv dostupná očkovací látka.

Je tedy jedno jakou a nezáleží na tom, jestli to bude ta stejná jako předchozí dvě dávky či nikoliv.

Přesně tak.

Prodělání koronaviru

Jaký rozestup by měli dodržet lidé, kteří onemocnění covid-19 prodělali? Jak dlouho po prodělání nemoci jít na posilující dávku očkování?

Není tu žádný přesný daný interval, prodělání covidu není kontraindikací. Nijak to nezvyšuje riziko, že by člověk měl nežádoucí účinky a víme, že onemocnění neposkytuje trvalou ochranu. Teď je tato argumentace ještě silnější, protože varianta omikron, která je teď velmi rozšířená nebo dominantní v řadě zemí, tak celkem úspěšně prolamuje postvakcinační i postinfekční imunitu. Není tedy potřeba dodržovat nějaký výrazný odstup po prodělání infekce.

I když samozřejmě i ta prodělaná infekce určitý stupeň ochrany na nějakou dobu přinese. Ale není tady důvod to nějakým způsobem dlouze odkládat.

Vůbec tedy nebrat v potaz možné protilátky a jít se co nejdříve očkovat?

Protilátky vůbec nebrat v potaz. Samozřejmě to, že někdo onemocnění prodělal, je možné započítat, protože ta urgence není taková. Nějaká imunita tam je. Ale zase platí to, že dávka vakcíny ten imunitní stav určitě vylepší a imunitu posílí. Je možnost očkovat v podstatě kdykoliv, kdy člověk už není v izolaci a není nějak akutně nemocný.

Takže v podstatě okamžitě po opuštění izolace byste doporučil jít se očkovat?

To jsem tak úplně neřekl. Záleží, jakým způsobem onemocnění prodělal, zda bylo s příznaky nebo proběhlo asymptomatické, jak rizikový člověk to je. Pokud je to mladý člověk, tak se určitě hned po prodělání covidu běžet očkovat. Na druhou stranu pokud je to vysoce rizikový pacient, starší, tak tam odklady nejsou moc přínosem.

Nechci tvrdit, že jakmile vám skončí izolace, tak se musíte jít druhý den očkovat. Záleží to na zvážení celé řady faktorů, to je individuální. Ale zkrátka není to kontraindikace a dá se naočkovat po ukončení izolace.